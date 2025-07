Die neue Saison startet gleich mit einem Langenfelder Derby

Wie angekündigt hat der Fußball-Verband Niederrhein am Freitagmorgen die Spielpläne für die sechs Bezirksliga-Gruppen veröffentlicht. In Gruppe 2 sind die Langenfelder Teams untergebracht und damit anders als in der Vorsaison, als es in Staffel eins noch vermehrt gegen Düsseldorfer Mannschaften ging. So sieht die Saison 2025/26 aus für den SC Reusrath, HSV Langenfeld, SSV Berghausen und TuSpo Richrath.

Die Spielzeit beginnt einheitlich am Sonntag, 17. August. Dann ist der SCR um 15 Uhr beim Aufsteiger SC Viktoria Rott gefordert. Eine Viertelstunde später erfolgt der Anpfiff für das erste Heimspiel des HSV, der dann die U23 des Regionalligisten SSVg Velbert empfängt. Wiederum eine Viertelstunde später steigt das erste Langenfelder Derby der neuen Saison: Der SSV hat ein Heimspiel gegen TuSpo. Die Richrather haben am zweiten Spieltag ihre Heimpremiere gegen Türkgücü Velbert, die Reusrather sind parallel erstmals daheim gegen die SG Hackenberg gefordert (beide Sonntag, 24. August, 15.30 Uhr).

Erst am siebten Spieltag folgt das nächste Langenfelder Lokalduell, wenn der HSV am Sonntag, 28. September ab 15.15 Uhr TuSpo zu Gast hat. Und auch das nächste Derby ist eines mit dem HSV als Heim-Team, wenn am neunten Spieltag – Sonntag, 12. Oktober, 15.15 Uhr – der SSV zur Heinrich-Völkel-Sportanlage kommt. Eine Viertelstunde später wird der Super-Sonntag der Langenfelder Teams komplett durch das Duell zwischen SCR und TuSpo. Zwei Wochen später, am 26. Oktober um 15.30 Uhr, empfängt der SCR den SSV in seinem Sportpark Reusrath, wo am Sonntag, 14. Dezember auch das Derby des 17. Spieltags steigt: Der SCR hat dann den HSV zu Gast ab 15 Uhr.