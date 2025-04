Die neue Runde schon im Blick

Die Zwangspause lag an der Verlegung des für Sonntag angesetzten Gastspiels beim SV Daisbach. Im Vorfeld hat der SV in Gemmingen angeklopft und um eine Verlegung gebeten, weil es innerhalb der Mannschaft einen Junggesellenabschied übers Wochenende gab. "Da haben wir sofort zugestimmt, weil wir sicher auch irgendwann einmal etwas von einer anderen Mannschaft wollen und außerdem geht es da, wo wir kicken ja nicht um viel Geld", erklärt Schneider.

Seine erste Saison in Gemmingen verläuft zufriedenstellend, hinter dem enteilten Spitzentrio hat sich der SV im Verfolgerfeld eingefunden und den Rückschlag des Abstiegs ganz ordentlich verdaut. Der Spielertrainer und sein Co. Marco Haugk sehen die Truppe auch erst am Anfang einer Entwicklung, wie Schneider erläutert: "Unser Gedanke war der, dass wir eine Saison benötigen, um uns zu finden und den Spielern zu zeigen, was wir wollen. Dann schauen wir, dass alle Mann an Bord bleiben und greifen nächstes Jahr an."