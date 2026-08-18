Die neue Offensive des KFC liefert beim Saisonstart sofort

Da wäre zum einen das Gegentor zu nennen, auch wenn das bei einem 5:1-Erfolg wohl zu verschmerzen ist. Ärgerlich ist es dennoch. Da habe man es den Holzheimern viel zu einfach gemacht, zum Torerfolg zu kommen, betonte Stöhr im Anschluss an das Spiel. Der Punkt, über den im Nachgang eher zu sprechen sein wird, ist wie in der vergangenen Saison die Chancenverwertung. „Das Spiel hätte zur Pause schon zu sein müssen“, resümierte Stöhr. Auch Stürmer Wladimir Wagner sagte nach dem Spiel am Burgfunk-Mikrofon, dass man mit dem Halbzeitergebnis nicht so zufrieden sein könne. Angesichts der fünf erzielten Treffer sagte der Trainer aber auch, diesen Kritikpunkt nicht zu hoch hängen zu wollen.