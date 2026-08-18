Die neue Offensive des KFC liefert beim Saisonstart sofort

Die Saison 2026/2027 in der Oberliga Niederrhein ist gestartet – und der KFC Uerdingen steht nach dem überzeugenden 5:1-Erfolg gegen die Holzheimer SG genau da, wo er auch am Ende der Saison stehen möchte: an der Tabellenspitze. Mit dem Start in die Saison können beim KFC alle zufrieden sein.
Das ist auch Trainer Julian Stöhr, auch wenn es wohl in der DNA eines Trainers verankert ist, auch im Erfolgsfall nach Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen. Wobei in diesem Fall eine richtige Suche für jeden, der die 90 Minuten verfolgt hat, obsolet erscheint. Denn die Defizite waren trotz weitgehend dominanter Leistung und fünf erzielter Treffer kaum zu übersehen.
Da wäre zum einen das Gegentor zu nennen, auch wenn das bei einem 5:1-Erfolg wohl zu verschmerzen ist. Ärgerlich ist es dennoch. Da habe man es den Holzheimern viel zu einfach gemacht, zum Torerfolg zu kommen, betonte Stöhr im Anschluss an das Spiel. Der Punkt, über den im Nachgang eher zu sprechen sein wird, ist wie in der vergangenen Saison die Chancenverwertung. „Das Spiel hätte zur Pause schon zu sein müssen“, resümierte Stöhr. Auch Stürmer Wladimir Wagner sagte nach dem Spiel am Burgfunk-Mikrofon, dass man mit dem Halbzeitergebnis nicht so zufrieden sein könne. Angesichts der fünf erzielten Treffer sagte der Trainer aber auch, diesen Kritikpunkt nicht zu hoch hängen zu wollen.
Was allerdings auch zu sehen war, waren die Variabilität und Flexibilität des KFC Uerdingen in der Offensive, die im ersten Saisonspiel komplett aus neuen Spielern bestand. Hinter Wagner in der Sturmspitze wirbelten Yuta Inoue über die rechte sowie Vincent Schaub über die linke Seite und Mario Knops in der Mitte. Alexander Lipinski war hingegen nicht im Kader, da er am Wochenende auf einer Hochzeit weilte.
Und die neu zusammengestellte KFC-Offensive wusste zu überzeugen. Yuta Inoue war gefühlt überall zu finden, lieferte sich einige Laufduelle mit den HSG-Verteidigern und war ein ständiger Unruheherd. Was ihm zunächst komplett abging, war die Torgefahr. Mitte der ersten Halbzeit schoss er aus zwei Metern Entfernung über den Kasten. Für seinen couragierten Auftritt konnte er sich nach der Pause mit seinem ersten Pflichtspieltor im KFC-Trikot allerdings noch belohnen.
Wladimir Wagner im Sturmzentrum war deutlich weniger auffällig, stand aber stets genau da, wo ein Torjäger zu stehen hat. Und er zeigte, dass er nicht viele Chancen braucht, um zum Torerfolg zu kommen. Sowohl in der Schlussphase der ersten als auch in der der zweiten Halbzeit war Wagner zur Stelle und verbuchte seine ersten beiden Treffer. „Ich bin sehr glücklich, dass ich der Mannschaft mit den beiden Toren helfen konnte“, sagte Wagner im Anschluss. Mario Knops agierte hinter ihm und bewies ein gutes Auge für seine Mitspieler. Zwei Tore legte er für die Kollegen auf, nach der Pause durfte er auch selbst noch jubeln.
Obwohl die Zugänge noch nicht sehr lange miteinander spielen, haben sie doch recht gut harmoniert. „Wir kommen super miteinander klar“, betonte Wagner. Im Training liefen die Kombinationen gut, aber auch außerhalb des Platzes mache das Team etwas zusammen. „So ein guter Teamgeist kann in manchen Spielen entscheidend sein“, sagte der Stürmer.
Den Platz an der Spitze wird der KFC nach dem nächsten Wochenende wohl nicht mehr innehaben. Das liegt allerdings daran, dass die Uerdinger kein Oberliga-Spiel bestreiten werden. Die Grotenburg ist mit dem DFB-Pokal-Spiel des SC St. Tönis belegt, das Spiel gegen Fortuna Düsseldorfs U23 in den September verschoben.