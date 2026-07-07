Die neue KFC-Reserve - was bislang bekannt ist

Die neue zweite Mannschaft von KFC Uerdingen nimmt weiter Formen an. Nachdem der Verein im Frühjahr angekündigt hatte, nach 13 Jahren wieder eine Reserve aufzubauen, sind inzwischen erste Namen bekannt. Die Mannschaft soll in der Kreisliga C starten und perspektivisch als Unterbau für die Erste sowie als Zwischenstation für junge Spieler dienen. Diese Idee hatte Tino Reucher bereits bei seiner Vorstellung betont. Ihm zur Seite stehen Wale Afees Arogundade als spielender Co-Trainer und Andreas Vercoulen als Teammanager.
Reucher war zuvor lange beim TSV Krefeld-Bockum aktiv und bringt aus dieser Zeit auch mehrere Personen mit. Der Aufbau der neuen Reserve ist damit kein gewöhnlicher Kaderumbau, sondern ein kompletter Neustart. Anders als bei einem bestehenden Team geht es zunächst darum, eine Mannschaftsstruktur zu schaffen, Rollen zu verteilen und einen Kader zusammenzustellen, der den Weg von unten angehen kann.
Im Tor sind bislang drei Spieler bekannt. Jonas Eiker, Felix Grauten und Tobias Sobiralski gehören zur Gruppe zwischen den Pfosten. Eiker kommt wie mehrere andere Beteiligte vom TSV Krefeld-Bockum, Grauten wechselt vom FC Traar zur neuen KFC-Reserve.
In der Abwehr sind Taha Akarslan, Samet Cebe, Murat Erdogan, Maurice Kreutz, Jonas Sevenich und Alhassane Souare eingeplant. Cebe bringt mit 40 Jahren viel Erfahrung mit und kommt von Anadolu Türkspor Krefeld. Sevenich gehört zu den Spielern, die ebenfalls aus Bockum Richtung Uerdingen wechseln.
Das Mittelfeld umfasst nach bisherigem Stand Arogundade, Cenk Kirciltepeli, Ioannis Kollias, Nermin Pilica, Kenneth Prib und Nicolai Schottmann. Pilica kommt vom Linner SV, Prib ist mit 18 Jahren einer der jüngeren Spieler im bislang bekannten Aufgebot. Arogundade nimmt eine besondere Rolle ein, weil er nicht nur auf dem Platz stehen, sondern zugleich als spielender Co-Trainer Verantwortung übernehmen soll.
Für den Angriff sind Jan Gez, Georgi Kollias, Felix Eduard Soldan und Fatih Uysal bekannt. Soldan zählt ebenfalls zu den Spielern, die vom TSV Krefeld-Bockum zur neuen KFC-Reserve stoßen. Damit ist der Kader bereits auf allen Mannschaftsteilen besetzt, auch wenn sich in den kommenden Wochen erfahrungsgemäß noch weitere Bewegungen ergeben werden.