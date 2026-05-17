 2026-05-15T09:36:57.455Z

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Die neue Eins: FC Süderelbe holt Simon Heinbockel von Victoria

Der FC Süderelbe treibt seine Kaderplanung voran und holt Simon Heinbockel vom SC Victoria Hamburg. Der Torwart bringt Erfahrung aus der Regionalliga Nord und der Jugend-Bundesliga mit.

von red · Gestern, 23:07 Uhr · 0 Leser
Das ist Torhüter Simon Heinbockel.
Das ist Torhüter Simon Heinbockel. – Foto: Matthias Wenner

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Simon Heinbockel

Der FC Süderelbe hat eine wichtige Personalie für die kommende Saison geklärt: Simon Heinbockel wechselt vom SC Victoria Hamburg an den Kiesbarg und wird dort künftig die Nummer eins tragen. Der Torwart bleibt damit in der Oberliga Hamburg, wechselt aber innerhalb der Liga von einem Team aus der Spitzengruppe zu einem Klub, der die abgelaufene Saison im gesicherten Mittelfeld beendet hat - und das soll nicht so bleiben!

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Während Victoria die Saison mit 64 Punkten auf Rang vier abschloss, landete Süderelbe mit 51 Zählern auf Platz acht. Für den FCS ist die Verpflichtung deshalb auch ein Signal, den Kader gezielt zu verstärken und in der kommenden Spielzeit wieder ambitionierter aufzutreten.

Rückkehr an den Kiesbarg

Für Heinbockel, der mit 19 Einsätzen so oft wie kein anderer Vicky-Keeper zwischen den Pfosten stand, ist der Wechsel zugleich eine Rückkehr an eine frühere Wirkungsstätte, denn seine Jugendzeit verbrachte der Keeper beim FC Süderelbe. Trotz seines jungen Alters bringt er bereits interessante Erfahrungen mit. Heinbockel stand unter anderem in der Regionalliga Nord und in der Jugend-Bundesliga auf dem Platz.

Über mehrere Stationen führte sein Weg nun zurück nach Süderelbe. Trainer Stefan Arlt hebt genau dieses Profil bei der Vorstellung hervor: „Mit Simon wechselt ein junger, hochtalentierter Torwart zu uns, der extrem spielstark ist und seine Jugendzeit hier beim FC Süderelbe verbracht hat, bevor er über mehrere Stationen - ETV, HSV, Drochtersen/Assel - jetzt den Weg zu uns gefunden hat.“

Arlt: „Freuen uns alle wahnsinnig“

Dass der Wechsel geklappt hat, bewertet Arlt als wichtigen Schritt für die Kaderplanung: „Wir freuen uns alle wahnsinnig, dass der Wechsel geklappt hat und dass Simon ab der neuen Saison unser Tor hüten und verteidigen wird. Simon, wir wünschen dir alles Gute.“

Damit ist klar: Süderelbe setzt im Tor auf einen Spieler, der nicht nur fußballerische Qualität mitbringen soll, sondern auch eine Verbindung zum Verein hat. Heinbockel kennt den Standort, bringt aber zugleich Erfahrungen aus anderen leistungsorientierten Umfeldern mit.

Heinbockel will „oben angreifen“

Auch Heinbockel selbst blickt mit Vorfreude auf die neue Aufgabe. In den Vereinsmedien sagt er: „Ich hatte super Gespräche mit den Verantwortlichen und habe Bock auf eine neue Saison.“ Der Anspruch ist dabei deutlich formuliert. Heinbockel verweist auf die Ziele des Klubs: „Ich glaube, es ist kein Geheimnis und es wurde schon oft genug gesagt, dass wir oben angreifen wollen.“ Sein eigener Beitrag soll dabei klar sein: „Dafür werde ich alles tun, um den Kasten da sauber zu halten.“

Mit der Verpflichtung setzt der FC Süderelbe ein klares Zeichen. Der Verein holt einen Torwart, der höherklassige Erfahrungen gesammelt hat, den Klub aus seiner Jugend kennt und innerhalb der Oberliga sofort eine wichtige Rolle einnehmen soll. Nach Platz acht in der Abschlusstabelle will Süderelbe offenbar den nächsten Schritt machen. Heinbockel soll dabei als neue Nummer eins Verantwortung übernehmen - und helfen, die ambitionierten Ziele am Kiesbarg mit Stabilität im Tor anzugehen.

>>> Das ist Torwart Simon Heinbockel

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