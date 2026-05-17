Die neue Eins: FC Süderelbe holt Simon Heinbockel von Victoria

Der FC Süderelbe hat eine wichtige Personalie für die kommende Saison geklärt: Simon Heinbockel wechselt vom SC Victoria Hamburg an den Kiesbarg und wird dort künftig die Nummer eins tragen. Der Torwart bleibt damit in der Oberliga Hamburg, wechselt aber innerhalb der Liga von einem Team aus der Spitzengruppe zu einem Klub, der die abgelaufene Saison im gesicherten Mittelfeld beendet hat - und das soll nicht so bleiben!
Während Victoria die Saison mit 64 Punkten auf Rang vier abschloss, landete Süderelbe mit 51 Zählern auf Platz acht. Für den FCS ist die Verpflichtung deshalb auch ein Signal, den Kader gezielt zu verstärken und in der kommenden Spielzeit wieder ambitionierter aufzutreten.
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