Die Neuauflage des Pokalfinales endete Unentschieden

Ein intensives Bezirksligaduell zwischen dem FC Thalmassing und dem SV Wenzenbach endete am Freitagabend mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden. Die Hausherren boten dem Meisterschaftsfavoriten aus Wenzenbach über 90 Minuten Paroli und hätten sich am Ende beinahe mit drei Punkten belohnt.

🧊 Erste Halbzeit: Wenzenbach dominiert, Thalmassing hält dagegen

Beide Teams gingen mit nahezu unveränderter Startformation ins Spiel. Thalmassing wählte eine defensive Grundordnung und überließ den Gästen zunächst das Spielgeschehen. Wenzenbach hatte in den ersten 30 Minuten deutlich mehr Ballbesitz, agierte jedoch überraschend eindimensional mit langen Bällen – meist auf den quirligen Benslimane, der immer wieder für Unruhe sorgte.

🔄 Bereits in der 15. Minute musste Thalmassing verletzungsbedingt wechseln: Für Dos Santos kam Holzer.

💧 Nach der Trinkpause (23. Min) vergab Ex-Profi Freitag die erste Großchance der Gäste nach einem sehenswerten Spielzug.

🧱 In der 29. Minute traf Benslimane aus halblinker Position nur den Pfosten – Pech für Wenzenbach.

🔄 In der 36. Minute folgte der zweite verletzungsbedingte Wechsel bei Thalmassing: Farahmand ersetzte Eisenhut.

Trotz der personellen Rückschläge stabilisierte sich Thalmassing und konnte das Spiel zunehmend ausgeglichener gestalten. Wenzenbach blieb seiner Linie treu, doch die langen Bälle verpufften meist wirkungslos.

📝 Halbzeitfazit: Thalmassing verteidigte diszipliniert und ließ dem Favoriten kaum Raum zur Entfaltung. Die Brandl-Elf aus Wenzenbach fand trotz spielerischer Überlegenheit kein Mittel gegen die kompakte Defensive der Roosters.

🔥 Zweite Halbzeit: Thalmassing dreht auf – Wenzenbach in Unterzahl

Zur Pause wechselten beide Teams: Marschall kam für Tomic bei Thalmassing, während Wenzenbach überraschend Benslimane durch Stephan ersetzte – ein Bruch im Offensivspiel der Gäste.

Thalmassing kam deutlich besser aus der Kabine und übernahm zunehmend die Kontrolle:

🧠 In der 54. Minute köpfte Wittl erstmals gefährlich aufs Tor – Glötzel parierte sicher.

🟥 In der 57. Minute musste Amann mit Rot vom Platz, nachdem er den enteilenden Wittl per Trikotzupfer stoppte.

🎯 Den fälligen Freistoß setzte Homeier an die Latte – Glück für Wenzenbach.

😱 Martinez köpfte in der 61. Minute knapp am Tor vorbei – Thalmassing drückte.

In der 67. Minute wurde Holzer im Strafraum von Blüml zu Fall gebracht. Schiedsrichter Behlau zeigte ohne Zögern auf den Punkt. Stich verwandelte den Elfmeter souverän zum verdienten 1:0.

Doch die Freude währte nur kurz:

🧊 Nach einem unnötigen Foul bekam Wenzenbach einen Freistoß zugesprochen.

🎯 Freitag brachte den Ball gefährlich in den Strafraum, wo Berger aus sechs Metern zum 1:1 einköpfte – die FC-Abwehr wirkte unsortiert.

In der Schlussphase war Thalmassing dem Sieg näher, doch trotz mehrerer brenzliger Strafraumszenen wollte der Ball nicht mehr über die Linie. Die Partie wurde zunehmend hektisch, was sich auch auf die Präzision beider Teams auswirkte.

📊 Fazit:

Ein couragierter Auftritt des FC Thalmassing, der dem Favoriten aus Wenzenbach alles abverlangte. Die Gäste enttäuschten trotz spielerischer Vorteile mit einem ideenlosen Offensivspiel. Thalmassing überzeugte mit Kampfgeist und taktischer Disziplin – und hätte sich am Ende beinahe mit einem Heimsieg belohnt.

Tore:

1:0 Stich (67., Elfmeter)

1:1 Berger (72., Kopfball nach Freistoß Freitag)

Besondere Vorkommnisse:

Rote Karte: Amann (57., SV Wenzenbach)

Zuschauer: 165 Schiedsrichter: Paul Behlau (ASV Schwend)