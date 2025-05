Die Negativserie des SV Wacker hält weiter an

Schon am 1. Mai musste die Wackerelf ins Trusetaler Gehege zum Pokalhabfinalspiel reisen, gegen einen starken Gastgeber war am Ende nichts zu holen, trotz einiger Chancen und Pfosten / Lattentreffern verlor man am Ende , auch in der Höhe verdient, mit 6:0. Zu erwähnen ist noch die stattliche Kulisse von über 150 Zuschauern, wir wünschen den Jungs von Stahl viel Erfolg beim Finale Dahoam.

Am gestrigen Sonntag gastierte der SV Wacker bei der nächsten Zweitbesetzung , auch hier sollte die Wackerelf mit leeren Händen die Heimreise antreten. Dreißigacker deutlich verstärkt mit Spielern der ersten Mannschaft , kam gleich Gut ins Spiel, eine Flanke von Linksaußen wurde immer länger und landete auf dem Kopf von Wintzer der die frühe Führung für die Gastgeber herstellte. Danach war es eine Partie in der beiden Mannschaften ihre Chancen hatten, es ging hin und her. Vom gestocher im 5 Meter raum bis hin zu Pfostentreffern, jedoch sollte keiner Mannschaft mehr ein Tor gelingen.