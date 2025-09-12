Die Neal-Brüder dominieren die Mainzer Flügel

Mainz. Wer im Mainzer Amateurfußball etwas auf sich hält, hat einen Neal auf der Außenbahn. Die drei derzeit erfolgreichsten Teams setzen allesamt auf die Neal-Brüder aus Bingen.

Shai Neal (24) trifft mit Regionalliga-Aufsteiger TSV Schott Mainz am Samstag (14 Uhr, Fan-Trennung) auf Hessen Kassel. Aidan Neal (18) empfängt am Sonntag (17 Uhr, auf dem 1817-Platz) mit Oberligist SV Gonsenheim die Sportfreunde Eisbachtal. Und Niko Neal tritt mit dem Verbandsliga-Dritten Basara Mainz am Sonntag (15.15 Uhr) bei Aufsteiger TuS Hohenecken an.

Der Aufstieg, sagt der 21-Jährige, ist das klare Ziel bei den „Diamanten“. „In der Jugend haben wir alle im Zentrum gespielt, aber im Herrenbereich hieß es: Die sind alle schnell und haben viel Ausdauer, die gehen auf den Flügel“, erzählt Niko Neal. Die drei Brüder haben ein enges Verhältnis. Shai und Niko verschlug es zwischenzeitlich gemeinsam nach Rathenow, ehe die Heimat rief.

Im Elternhaus wird Englisch gesprochen, bei den Brüdern eher Deutsch. In Washington, D.C. wurde das Trio groß, wobei Niko und Shai in Deutschland auf die Welt kamen. Die Eltern sind beim Militär, 2019 ging es gemeinsam nach Bingen zurück und in die Hassia-Jugend. Im Kindergarten war Deutsch zweite Muttersprache, sodass man auf den typischen Amerikaner-Akzent vergeblich wartet. Im Pausenhof der deutschen Schule wurde Fußball gespielt, die AG-Lehrer schickten die talentierten Brüder zum Sportverein.

„Am liebsten würden wir alle zusammenspielen“, sagt Niko Neal. Man unterstützt, pusht einander, wo es nur geht, besucht einander bei den Spielen. „Ich möchte so hoch wie möglich spielen und würde am liebsten meine Familie mit Fußball finanzieren können und den Eltern zurückgeben, was sie uns ermöglicht haben. Bei meinen Brüdern ist es ähnlich.“ Aidan baut sein Abitur, die beiden Älteren studieren.

Zu Basara kam er durch Kontakte zu Co-Trainer Kevin Miller, der ebenfalls Wurzeln in den USA hat. Die Chance, unter Shinji Okazaki zu spielen, wollte der Neuzugang von Cosmos Koblenz nicht verpassen. „Wir sind eine relativ junge Mannschaft, sehr fit, lassen den Ball laufen. Ich habe viel Spielzeit, aber die Konkurrenz ist stark, wir haben wirkliche Stammspieler auf der Bank“, sagt Niko Neal. In Sachen Aufstieg „sind wir auf einem guten Weg, haben aber auch starke Konkurrenz“.

Auf Regionalliga-Tor-Premiere folgt Platzverweis

Das gilt erst recht für den großen Bruder. Shai Neal schoss beim FSV Frankfurt (2:2) sein erstes Regionalliga-Tor – und holte sich die Ampelkarte ab. Der Linksfuß, der, wie im Test gegen Hoffenheim II bewiesen, auch mit rechts Traumtore schießen kann, beackert seit letztem Winter die linke Seite. „Die Regionalliga ist noch mal ein anderes Brett, wo er sich defensiv steigern muss“, sagt Trainer Samuel Horozovic, „er hat eine gute Technik, ist ein stiller, bodenständiger Typ, immer gut gelaunt, immer wissbegierig.“ Außenbahn-Kollege Dennis De Sousa Oelsner hat sich unterdessen beim SC Freiburg II (3:3) das vordere Sprunggelenkband gerissen.

SVG-Trainer Luca Vanni hatte vor Aidan auch Niko Neal als U19-Schützling – und schwärmt von allen drei Brüdern: „Sie sind schnell, dynamisch, unfassbar diszipliniert, immer topfit, sehr athletisch, technisch gut ausgebildet, variabel.“ Auch Aidan Neal habe noch seine Lernbedarfe, gerade defensiv. Aber sie alle drei bringen sehr viel mit für Erfolge an der Spitze des Mainzer Amateurfußballs.