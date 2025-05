Die nächsten Zugänge: FC Büderich holt vier weitere Spieler

Der Doppelpack der SG Unterrath - Oliver Tomasz Dessau und Jamil Jamal Al Hussein - ist schon etwas länger bekannt. Mit Philipp Baum (27) vom SC St. Tönis kommt ein Oberliga-Stammspieler vom Überraschungsteam; Baum hat in allen 31 Partien bislang gespielt und kommt auf fast 200 Einsätze in der höchsten Spielklasse am Niederrhein. Über diese Erfahrung verfügt Linus Ansumana (21) sicherlich noch nicht, denn der junge Defensivspieler kommt aus der Landesliga von der DJK BW Mintard und wird ab Sommer erstmals in der Oberliga spielen.

Bereits seine dritte Station in der Liga hat ab Sommer der Japaner Taira Kayama, der vor dem Heimspiel gegen den VfB 03 Hilden vorgestellt wurde. Der Mittelfeldspieler beendet die Saison beim TVD Velbert, in der Hinrunde lief der 20-Jährige für den SV Sonsbeck auf. Talha Acikgöz (18) kehrt an den Niederrhein zurück: Er spielte in der Jugend für den 1. FC Mönchengladbach, wechselte dann über den FC Wegberg-Beeck zum SV Helpenstein in die Landesliga Mittelrhein. Da ist er als A-Jugendspieler bereits Stammspieler bei den Herren (22 Spiele, drei Tore, drei Vorlagen).

Zugänge und Abgänge des FC Büderich 2024/25

Trainer: Torsten Schedler, Sebastian Siebenbach

Zugänge: Linus Ansumana (DJK Blau-Weiß Mintard), Oliver Tomasz Dessau (SG Unterrath), Jamil Jamal Al Hussein (SG Unterrath), Talha Acikgöz (SV Helpenstein), Taira Kayama (TVD Velbert), Philipp Baum (SC St. Tönis 1911/20)

Abgänge: Shunta Onishi (SG Benrath-Hassels), Leon Jonah Lepper (SSVg Velbert), Dennis Schreuers (CfR Links Düsseldorf), Alexander von Ameln (CfR Links Düsseldorf), Antonio Munoz-Bonilla (SG Unterrath), Younes Mouadden (VfB Homberg), Anas El-Rifai (Holzheimer SG), Bora Nurettin Kat (ASV Einigkeit Süchteln), Brian Schwechel (Pausiert), Marvin Commodore (Hört auf), Lukas van den Bergh (Hört auf), Hendrik Kortgödde (Hört auf)