„Die nächsten Wochen werden noch härter“ – Verletzungsmisere beim TSV Peißenberg verschärft sich

Aber nicht nur die drei verlorenen Zähler gegen einen Konkurrenten im Abstiegskampf der Kreisliga 1 schmerzten. Zu allem Überfluss zog sich Dennis Mulaj nach einem Foulspiel in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit einen Bänderriss zu. Drei Tage vorher war Michael Gladiator im Training dasselbe Malheur passiert, als er nach einem Kopfball umgeknickt war.

„Das zieht sich bei uns durch wie ein roter Faden“, klagte Jungmann über die nicht abreißen wollende Verletzungsmisere. Weil auch noch Gabriel Rawitz in der kommenden Woche von der Bundeswehr dringend zur Landesverteidigung benötigt wird, geht dem Trainer so langsam das Personal aus. Und das präsentierte sich nach der holprigen Vorbereitung in keiner erbaulichen Verfassung. „Wir haben wirklich schlecht gespielt“, wollte Jungmann auch nichts schönreden.