Die nächsten Verlängerungen stehen fest

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Die SG Geismar/Züschen arbeitet weiter mit Nachdruck am Kader für die kommende Saison. Wie der Verein in seinen sozialen Medien bekanntgab, haben Yussuf Topsakal, Jan Schäfer und Berat Yaguz ihre Zusagen gegeben und bleiben den Blau-Weißen erhalten.

Damit setzt der Kreisoberligist seine Reihe an Vertragsverlängerungen fort. Nach den jüngsten Zusagen von Marek Hoffmann, Noah Bott und Louis Sarrazin sowie den zuvor vermeldeten Verlängerungen der Torhüter Maurice Sauer, Lukas Beez und Marvin Schmidt wächst das personelle Fundament der SG weiter. Auch Benjamin Raue, den der Verein als Spieler, Entertainer und Motivator beschreibt, bleibt als wichtige Figur im Umfeld beider Mannschaften dabei.

Die erneuten Zusagen sind ein weiteres Signal der Kontinuität. Trotz des anstehenden Trainerwechsels im Sommer gelingt es der SG Geismar/Züschen, den Kern der Mannschaft Schritt für Schritt zusammenzuhalten. Für das künftige Trainerteam um Uli Becker entsteht damit eine belastbare Grundlage für die Saison 2026/27.