Die nächsten Verlängerungen stehen fest

Wie Türkgücü in den sozialen Medien mitteilte, werden beide Spieler auch in der kommenden Spielzeit das rot-weiße Trikot tragen. Der Club hob dabei insbesondere ihre Erfahrung, ihren Einsatz und ihre Qualität auf und neben dem Platz hervor. Damit unterstreicht der Verein, welchen Stellenwert beide Akteure innerhalb des Mannschaftsgefüges besitzen.

Mit den zuvor vermeldeten Zusagen von Altinok, Miftari, Aytemür und Üstün hatte Türkgücü bereits zentrale Bausteine aus Defensive, Zentrum, Offensive und Außenbahn gebunden. Die nun bestätigten Verlängerungen von Günes und Rüzgarkesen fügen sich nahtlos in diese Linie ein und zeigen, dass der Verein weiter daran arbeitet, das Gerüst seiner Mannschaft möglichst frühzeitig zusammenzuhalten.