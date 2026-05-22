 2026-05-15T09:36:57.455Z

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Die nächsten Verlängerungen stehen fest

SV Türkgücü Kassel bindet auch Imran Günes und Alper Rüzgarkesen

von red · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: gelöscht gelöscht

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KOL Kassel
Türkgücü KS
Serkan Aytemür
Serkan Aytemür
Sinan Üstün
Sinan Üstün
Imran Cihan Günes
Imran Cihan Günes

Beim SV Türkgücü Kassel nimmt die Kaderplanung für die kommende Saison weiter konkrete Formen an. Nachdem der zukünftige Gruppenligist zuletzt bereits die Verlängerungen von Adnan Altinok, Dardan Miftari, Serkan Aytemür und Sinan Üstün bekanntgegeben hatte, vermeldete der Verein nun auch den Verbleib von Imran Günes und Alper Rüzgarkesen.

Wie Türkgücü in den sozialen Medien mitteilte, werden beide Spieler auch in der kommenden Spielzeit das rot-weiße Trikot tragen. Der Club hob dabei insbesondere ihre Erfahrung, ihren Einsatz und ihre Qualität auf und neben dem Platz hervor. Damit unterstreicht der Verein, welchen Stellenwert beide Akteure innerhalb des Mannschaftsgefüges besitzen.

Mit den zuvor vermeldeten Zusagen von Altinok, Miftari, Aytemür und Üstün hatte Türkgücü bereits zentrale Bausteine aus Defensive, Zentrum, Offensive und Außenbahn gebunden. Die nun bestätigten Verlängerungen von Günes und Rüzgarkesen fügen sich nahtlos in diese Linie ein und zeigen, dass der Verein weiter daran arbeitet, das Gerüst seiner Mannschaft möglichst frühzeitig zusammenzuhalten.