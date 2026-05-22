Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Die nächsten Verlängerungen stehen fest
SV Türkgücü Kassel bindet auch Imran Günes und Alper Rüzgarkesen
Beim SV Türkgücü Kassel nimmt die Kaderplanung für die kommende Saison weiter konkrete Formen an. Nachdem der zukünftige Gruppenligist zuletzt bereits die Verlängerungen von Adnan Altinok, Dardan Miftari, Serkan Aytemür und Sinan Üstün bekanntgegeben hatte, vermeldete der Verein nun auch den Verbleib von Imran Günes und Alper Rüzgarkesen.
Wie Türkgücü in den sozialen Medien mitteilte, werden beide Spieler auch in der kommenden Spielzeit das rot-weiße Trikot tragen. Der Club hob dabei insbesondere ihre Erfahrung, ihren Einsatz und ihre Qualität auf und neben dem Platz hervor. Damit unterstreicht der Verein, welchen Stellenwert beide Akteure innerhalb des Mannschaftsgefüges besitzen.
Mit den zuvor vermeldeten Zusagen von Altinok, Miftari, Aytemür und Üstün hatte Türkgücü bereits zentrale Bausteine aus Defensive, Zentrum, Offensive und Außenbahn gebunden. Die nun bestätigten Verlängerungen von Günes und Rüzgarkesen fügen sich nahtlos in diese Linie ein und zeigen, dass der Verein weiter daran arbeitet, das Gerüst seiner Mannschaft möglichst frühzeitig zusammenzuhalten.