 2026-04-29T13:32:52.058Z

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Die Nächsten sind fix

FC Körle bindet weiteres Trio für die kommende Saison

von red · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

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KOL Schwalm-Eder
FC Körle
Leon Pehar
Leon Pehar
Patrick Misiak
Patrick Misiak
Niklas Holl
Niklas Holl

Der FC Körle 69 treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran. Nachdem der Kreisoberligist zuletzt bereits die Zusagen von Leon Pehar, Igor Bartel und Pascal Degenhardt vermeldet hatte, folgt nun die nächste Runde an Vertragsverlängerungen: Auch Umut Muhammed Eker, Patrick Misiak und Niklas Holl bleiben dem Verein erhalten.

Damit sendet der FC Körle ein weiteres Signal der Stabilität. Während die ersten drei Personalien bereits den Kurs des Vereins unterstrichen hatten, den eingeschlagenen Weg mit vertrauten Kräften fortzusetzen, rücken nun drei weitere wichtige Bausteine in den Mittelpunkt.

Die sportliche Leitung zeigte sich entsprechend zufrieden mit der Entwicklung. „Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung im Kader und freuen uns, dass weitere wichtige Bausteine Teil unseres Weges bleiben“, heißt es in der Mitteilung des Vereins.

Nach den Zusagen von Pehar, Bartel und Degenhardt wächst damit das Gerüst für die kommende Saison weiter. Der FC Körle setzt in seiner Planung erkennbar auf Kontinuität, Zusammenhalt und eine Mannschaft, die ihren Weg nicht neu beginnen, sondern fortschreiben soll.