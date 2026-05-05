Die Nächsten sind fix

Damit sendet der FC Körle ein weiteres Signal der Stabilität. Während die ersten drei Personalien bereits den Kurs des Vereins unterstrichen hatten, den eingeschlagenen Weg mit vertrauten Kräften fortzusetzen, rücken nun drei weitere wichtige Bausteine in den Mittelpunkt.

Die sportliche Leitung zeigte sich entsprechend zufrieden mit der Entwicklung. „Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung im Kader und freuen uns, dass weitere wichtige Bausteine Teil unseres Weges bleiben“, heißt es in der Mitteilung des Vereins.