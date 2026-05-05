Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Die Nächsten sind fix
FC Körle bindet weiteres Trio für die kommende Saison
Der FC Körle 69 treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran. Nachdem der Kreisoberligist zuletzt bereits die Zusagen von Leon Pehar, Igor Bartel und Pascal Degenhardt vermeldet hatte, folgt nun die nächste Runde an Vertragsverlängerungen: Auch Umut Muhammed Eker, Patrick Misiak und Niklas Holl bleiben dem Verein erhalten.
Damit sendet der FC Körle ein weiteres Signal der Stabilität. Während die ersten drei Personalien bereits den Kurs des Vereins unterstrichen hatten, den eingeschlagenen Weg mit vertrauten Kräften fortzusetzen, rücken nun drei weitere wichtige Bausteine in den Mittelpunkt.
Die sportliche Leitung zeigte sich entsprechend zufrieden mit der Entwicklung. „Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung im Kader und freuen uns, dass weitere wichtige Bausteine Teil unseres Weges bleiben“, heißt es in der Mitteilung des Vereins.
Nach den Zusagen von Pehar, Bartel und Degenhardt wächst damit das Gerüst für die kommende Saison weiter. Der FC Körle setzt in seiner Planung erkennbar auf Kontinuität, Zusammenhalt und eine Mannschaft, die ihren Weg nicht neu beginnen, sondern fortschreiben soll.