Die nächsten Drei! Youngsters bleiben beim SV Bevern

Beim SV Bevern lief es zuletzt sehr gut und man befindet sich in einer guten Position im Titelrennen, bevor es im neuen Jahr in die zweite Saisonhälfte geht. Nun haben drei weitere Spieler ihre Zusage für 26/27 gegeben..

Zum einen hat Tim Reiners seine Zusage gegeben. Der 19-Jährige kam zur laufenden Saison aus der A-Jugend Niedersachsenliga vom JFV Cloppenburg und ist im zentral offensivem Mittelfeld beheimatet. Aktuell stand er in 13 Liga-Partien auf dem Feld und bereitete einen Treffer vor. Zwei Mal startete der Kreativspieler von Beginn an.

Der zweite im Bunde ist Maik Müller. Der Außenverteidiger spielte in der U19-Bundesliga beim SV Meppen, ehe es ihn zum Ligakonkurrenten BW Papenburg zog. Dort etablierte er sich direkt zum Stammspieler. Seit der laufenden Saison spielt der 21-Jährige in Schwarz-Gelb und etablierte sich auch bei Bevern direkt zum Startelfspieler. Insgesamt kam Müller schon in 68 Landesliga-Spielen zum Einsatz. Eine enorme Zahl für das junge Alter.