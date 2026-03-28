Die nächsten drei Punkte

Der FC Schaffhausen bleibt in der Rückrunde weiterhin erfolgreich. Gegen den FC Luzern U21 gewinnt der FCS in der heimischen FCS Arena mit 2:1. Die Tore für Schaffhausen erzielten Berger und Pejic.
Der FC Schaffhausen bleibt in der Rückrunde weiterhin erfolgreich. Gegen den FC Luzern U21 gewinnt der FCS in der heimischen FCS Arena mit 2:1. Die Tore für Schaffhausen erzielten Berger und Pejic.
Die Schaffhauser starteten – wie zuletzt gewohnt – mutig und offensiv in die Partie und wurden dafür früh belohnt: Bereits in der 4. Minute traf Nick Berger nach einem Eckball von Mats Hanke zur 1:0-Führung. In der Folge verpasste es der FCS jedoch, «den Sack zuzumachen». Sowohl Kadima, Hanke als auch Del Toro liessen gute Chancen auf einen zweiten Treffer liegen. Defensiv brauchte es zudem zwei starke Paraden von Samuele Rutigliano, der erneut eine überzeugende Leistung zeigte.
Nach der Pause bot sich ein ähnliches Bild. Soro, Wetz und Pejic vergaben weitere Möglichkeiten. Effizienter präsentierten sich hingegen die Gäste aus der Innerschweiz: Mit einer ihrer wenigen Chancen erzielte Luca Van den Heuvel den überraschenden Ausgleich.
Doch die Reaktion der Schaffhauser liess nicht lange auf sich warten. Nur drei Minuten später brachte Nenad Pejic, der von Beginn an auf dem Platz stand, den FCS erneut in Führung.
In der Schlussphase entwickelte sich eine intensive Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Dem FCS gelang es jedoch, die knappe Führung über die Zeit zu bringen und damit Revanche für die Niederlage in der Hinrunde in Luzern zu nehmen.
Weiter geht es am Ostersamstag auswärts gegen den FC Zürich U21.
FCS-Medienstelle