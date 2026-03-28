Die nächsten drei Punkte

Der FC Schaffhausen bleibt in der Rückrunde weiterhin erfolgreich. Gegen den FC Luzern U21 gewinnt der FCS in der heimischen FCS Arena mit 2:1. Die Tore für Schaffhausen erzielten Berger und Pejic.

Die Schaffhauser starteten – wie zuletzt gewohnt – mutig und offensiv in die Partie und wurden dafür früh belohnt: Bereits in der 4. Minute traf Nick Berger nach einem Eckball von Mats Hanke zur 1:0-Führung. In der Folge verpasste es der FCS jedoch, «den Sack zuzumachen». Sowohl Kadima, Hanke als auch Del Toro liessen gute Chancen auf einen zweiten Treffer liegen. Defensiv brauchte es zudem zwei starke Paraden von Samuele Rutigliano, der erneut eine überzeugende Leistung zeigte. Nach der Pause bot sich ein ähnliches Bild. Soro, Wetz und Pejic vergaben weitere Möglichkeiten. Effizienter präsentierten sich hingegen die Gäste aus der Innerschweiz: Mit einer ihrer wenigen Chancen erzielte Luca Van den Heuvel den überraschenden Ausgleich.