Die Nächsten drei! Bevern pfeilt weiter am Kader für 26/27

Bereits in der Vorwoche vermeldete der SV Bevern die Zusage von drei wichtigen Leistungsträgern. Nun gab der Verein via Instagram bekannt, dass die nächsten drei Spieler ihre Zusage für 26/27 gegeben haben.

Zum einen gab Lasse Härtel seine Zusage für die kommende Saison. Der 26-jähriger Stürmer kam zur aktuellen Saison vom Absteiger VfL Wildeshausen, für den er in 26 Spielen 19 Mal traf. Zuvor spielte der groß gewachsene Torjäger für GW Firrel und traf in 112 Landesliga-Partien 33 Mal. In der laufenden Saison kam er auf drei Einsätze und traf drei Mal. Seit September ist der Neuzugang verlegt, wird aber in der Rückrunde wieder angreifen können.

Außerdem gab Jannis Tapken seine Zusage. Der Innenverteidiger trägt seit 23/24 Schwarz-Gelb und kam seither auf 69 Partien in der Landesliga. In der laufenden Saison waren es zwölf Spiele, von denen er sieben Mal startete.