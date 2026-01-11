Die nächsten Drei! Bevern bindet Leistungsträger

Der SV Bevern feilt weiter an dem Kader für die kommende Saison. In welcher Liga die Schwarz-Gelben dann spielen, steht noch in den Sternen. Aktuell ist der Tabellenvierte mitten im Titelkampf und hält eine gute Position inne.

Zum einen gab Thomas Wulfing seine Zusage. Der 29-Jährige spielte bis zur U17 beim VfL Osnabrück, wo er in der Junioren Bundesliga auflief. Weiter ging es bei BW Lohne, mit denen der Flügelspieler seine ersten Schritte im Herrenbereich ging und in 36 Landesliga-Spielen vier Mal traf. Danach folgte eine lange Ära beim TV Dinklage. 152 Landesliga-Spiele mit 21 Toren und 29 Vorlagen stehen zur Buche. Seit 24/25 ist Wulfing beim SV Bevern. In der laufenden Saison markierte er neun Scorer in 15 Partien und ist ein gefährlicher Faktor im Offensivspiel des Titelkandidaten.

Der zweite, der seine Zusage für die kommende Saison gab, ist Innenverteidiger Justus Wolken. Der 1.90-Mann spielte in der Jugend des SV Meppen und schaffte mit der Reserve den Durchmarsch von der Bezirksliga in die Oberliga, in der er 13 Mal zum Einsatz kam. Seit 24/25 ist der 24-Jährige beim SV Bevern und spielte in der laufenden Saison acht Mal. In jedem Spiel stand er in der Startelf, musste aber beim Spiel gegen Vorwärts Nordhorn früh verletzt ausgewechselt werden.