Nein, ein Haxerl stellen konnte der FCI II dem FCR beim letzten Gastspiel in Ruderting nicht: Im September 2024 gewann die Spiller-Truppe mit 5:0! – Foto: Peter Solek

Die nächste »Wunderkiste«: Rudertinger Reserve-Wochen, Teil 2 4. Spieltag in der Frauen-Bayernliga - Samstag: Nach dem "kleinen" Club geht's nun gegen Ingolstadt II - unter ähnlichen Vorzeichen Verlinkte Inhalte präsentiert von Frauen: Bayernliga Ruderting Ingolstadt II

Nach der (Erstliga-)Reserve ist vor der (Zweitliga-)Reserve. Und so wartet nach dem kleinen Club, der erfolgreich in Schach gehalten werden konnte, nun der FC Ingolstadt II. Eine Mannschaft, die – typisch – taktisch und technisch versiert, die aber aufgrund ihrer Jugend einen „Wunderkiste“ ist, wie es Ruderting-Trainer Florian Spiller vor dem 4. Spieltag formuliert. Wieder so ein Spiel für den einzigen niederbayerischen Vertreter in der Frauen-Bayernliga, in dem es in erster Linie einzig und allein darum geht, zu gewinnen.

Das liegt daran, dass der amtierende Vizemeister gegen derartige, auf dem Papier unterlegene Teams nur verlieren kann. Nürnberg war „nur“ ein Aufsteiger, die Bilanz gegen Ingolstadt der vergangenen Jahre (zuletzt 4:1,5:0) spricht eine ebenso deutliche Sprache. Die erneute Favoritenrolle („von mir aus“) nimmt Spiller gerne an, nicht aber ohne zu vergessen, zu erwähnen, dass solche Einstufungen nur eine Spielerei seien. Am Ende zählt, was auf dem Platz passiert – und siegende Außenseiter sind trotz aller Vorzeichen keine Seltenheit. Morgen, 17:00 Uhr FC Ruderting Ruderting FC Ingolstadt 04 Ingolstadt II 17:00 PUSH

„Ingolstadt hat ein variantenreiches Spiel: Sie stehen tief, arbeiten mit längen Bällen und setzen auf ein hohes Pressing. Die Sechser können sich sauber und schnell aufdrehen, was das Spiel beschleunigt“, weiß der FC-Coach über den Gegner. Ähnlich detailliert beschäftigt er sich natürlich auch mit der eigenen Truppe. Und was ihm seine Mädls zeigen, gefällt ihm immer besser. Vor allem die Restverteidigung bei Angriffen hat dem 40-Jährigen zuletzt Sorge bereitet. „Doch das ist besser geworden. Durch eine kleine Systemumstellung konnten wir die Lücken schließen.“ Weil auch die personelle Situation – neben den bekannten Ausfällen Emily Hobelsberger und Selina Zieringer steht nur Kiara Hochrein (ebenfalls verletzt) nicht zur Verfügung - , ist man im Landkreis Passau guter Dinge vor dem Gastspiel der Schanzer. Diese positive und energiegeladene Stimmung hat man auch im Oberbayerischen vernommen - zuletzt und generell.