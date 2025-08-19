Die nächste Top-Mannschaft zu Gast im #StadionamBrett

Es geht Schlag auf Schlag, nachdem am Sonntag der Top-Favorit auf die Meisterschaft, die SpVgg Waldfischbach, ihre Visitenkarte in Erlenbrunn abgegeben hat, gastiert nun mit dem TV/SC Hauenstein der nächste Anwärter auf den Aufstieg im #StadionamBrett. Das am ersten Spieltag verlegte Auftaktmatch wird nachgeholt. Nach einem zu erwartenden 4:2-Sieg gegen die Zweitvertretung des SV Hinterweidenthal setzte es am vergangenen Sonntag ein erstes dickes Ausrufezeichen. Beim zweimaligen Vizemeister SG Bruchweiler folgte ein 2:1-Auswärtserfolg. Für die Landesligamannschaft des SC Hauenstein ist ein Unterbau in der B- Klasse eindeutig zu wenig und nach dem Abstieg aus der A-Klasse 2024 soll die zweite Mannschaft schnellstmöglich wieder nach oben, denn in der zweiten Mannschaft befinden sich durchaus mehrere Spieler, deren Niveau deutlich mehr als die B-Klasse zulassen. In den beiden bisherigen Spielen hat sich Spielertrainer Jannik Oestreicher mit 3 Toren hervorgehoben. Beim SVE hinkt die Punkteausbeute den gezeigten Leistungen hinterher. Nach zwei guten Spielen steht lediglich ein Punkt auf der Habenseite. Dies muss sich schnellstmöglich ändern, damit ein Fehlstart in die Saison vermieden werden kann. Die Mannschaft will die ersten drei Punkte einfahren, ist sich jedoch auch der Schwere der Aufgabe bewusst.