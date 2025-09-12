Die nächste Stütze fällt aus – SV Heimstetten in personeller Not

Lukas Riglewski und Daniel Steimel sind nicht nur gute Freunde und über ihre Ehefrauen verschwägert. Sondern die zwei zählen auch zu den dienstältesten Fußballern beim Bayernligisten SV Heimstetten, wo beide seit 2012 unter Vertrag stehen.

Einen Unterschied jedoch gibt es. Denn obwohl Riglewski zwischenzeitlich eineinhalb Jahre für den TSV 1865 Dachau kickte, hat der Rekordspieler des SVH weit über 100 Partien mehr für den Club bestritten als sein Kompagnon. Der Grund: Daniel Steimel ist immer wieder von Verletzungen ausgebremst worden. Und nun hat es den 33-Jährigen vor dem Heimduell gegen Türkgücü München am Samstag um 14 Uhr erneut erwischt.

Denn beim jüngsten 4:2-Sieg in Pipinsried hat sich Steimel bei einem Sturz nach einem Foul schwer am Ellbogen verletzt. Infolge mehrerer Bänder- und Muskelrisse wird er am kommenden Dienstag operiert. In der Folge werde sein Mitspieler und Spezl monatelang ausfallen, sagt Co-Spielertrainer Riglewski.

„Für ihn ist das natürlich extrem bitter.“ Auch auch für das Team sei der Ausfall seines Kapitäns ein schwerer Schlag. „Uns fehlen jetzt zwei absolute Stützen, die sich voll mit dem Verein identifizieren“, sagt Riglewski auch mit Blick auf Severin Müller, der sich im Juli das Kreuzband gerissen hat. „Das macht es für uns nach dem Umbruch im Sommer noch schwieriger.“

Tatsächlich hat der SVH vor dieser Saison nicht nur in Sarah Romert eine neue Trainerin bekommen, sondern auch seinen halben Kader ausgetauscht. Während einige etablierte Kicker den Verein verließen, kamen vorwiegend junge Fußballer neu hinzu. Umso schwerer wiegt nun Riglewski zufolge der Ausfall zweier erfahrener Spieler, die beide schon zu Regionalligazeiten des SVH Stammkräfte waren.

SVH mit drittem Sieg in Folge?

Dabei scheinen die Heimstettner – nach einem äußerst holprigen Start – gerade in der neuen Saison anzukommen. So holte der zuvor sieglose Club zuletzt sieben Punkte aus drei Spielen und kletterte dadurch in der Tabelle auf Rang acht. Ungleich schlechter steht der Gegner am Samstag da: Mit nur sechs Zählern aus acht Spielen liegt Türkgücü München derzeit auf dem drittletzten Platz.

Immerhin: Am vergangenen Wochenende konnte das im Sommer ebenfalls runderneuerte Team des Absteigers einen 1:0-Sieg gegen Geretsried feiern. Und dennoch geht Heimstetten im eigenen Stadion als Favorit in die Partie. „Unser Ziel ist ganz klar der nächste Heim-Dreier“, betont Lukas Riglewski, der in Pipinsried aufgrund von muskulären Problemen ebenso ausgewechselt werden musste wie Daniel Steimel.

Anders als dieser steht der Co-Spielertrainer am Samstag aber wieder zur Verfügung. Verletzungsbedingt außen vor sind dagegen neben Steimel und Müller auch Moritz Heigl, Moritz Knauf und David Leitl. (ps)

Voraussichtliche Aufstellung: Scherger, Cavadias, Günzel, Kehl, Ezeala, Vochatzer, Polat, Arslan, H-Wold, Riglewski, Girtler.