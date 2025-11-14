Die nächste schwierige Mission für die FLF-Auswahl

Danel Sinani war der Unglücksrabe, der das Hinspiel in Sinsheim aufgrund einer Sperre verpasst hatte. Umso motivierter schien er am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. „Es macht schon etwas aus, dass ich schon gegen viele (d.Red: deutsche) Spieler gespielt habe“ erklärte er.

Es sollte in der Tat einen Vorteil darstellen, einen technisch versierten Leader wie Sinani, dem es trotz der zuletzt nur mäßigen Wochen bei St.Pauli physisch und mental laut eigenen Aussagen gutgehe, dabeizuhaben. Gute Leistungen der FLF-Auswahl, die am Freitag mit ihrem nagelneuen Mannschaftsbus unterwegs sei wird, seien durch Konzentrationsfehler nicht immer belohnt worden, man müsse in solchen Momenten konsequenter sein. „Ich mache alles, um der Mannschaft zu helfen.“ Am liebsten genieße er als kreativer Spieler gewisse Freiheiten zwischen den Linien.

FLF-Trainer Jeff Strasser erklärte, dass man die Anzahl und Länge der Ballbesitzphasen im Vergleich zum Hinspiel erhöhen und mit einer gesunden Aggressivität diese besser ausnutzen müsse. Kürzlich bekannt wurde, dass DFB-Star Joshua Kimmich ausfallen wird. Er spiele laut Strasser eine besondere Rolle in der Mannschaft der Gäste, gleichwohl sei Deutschland in der Lage, ihn ohne Qualitätsverlust zu ersetzen.

Auf deutscher Seite nahm neben Trainer Julian Nagelsmann auch Nick Woltemade an der Pressekonferenz des DFB teil. Woltemade zeigte sich erfreut, dass die deutsche Elf viele kreative Spieler in ihren Reihen hat. Man wolle zu mehr Toren kommen und der Freitagabend wäre ein guter Anfang dafür. Jonathan Tah ersetzt den verletzten Kapitän Kimmich in dieser Funktion. Für seinen Trainer Nagelsmann sei Woltemade wichtig im Anlaufen. Führungsansprüche meldete der Newcastle-Stürmer noch keine an.

„Wir waren gar nicht so glücklich über die Rote Karte“ so Nagelsmann wiederholt zum Platzverweis von Dirk Carlson im Hinspiel. „Ich denke, dass Luxemburg versuchen wird, morgen etwas offensiver zu agieren.“ Woltemade wurde ganz am Ende der Pressekonferenz noch auf seinen indirekten Bezug zu Luxemburg befragt. Unweit des Großherzogtums spielte er einst in Elversberg unter dem luxemburgischen Co-Trainer Raphael Duarte, der jetzt in Woltemades Heimatstadt arbeitet : „Rapha ist ein sehr junger Kerl, der einem trotzdem sehr viel schon mitgeben kann“ gab der gebürtige Bremer zu verstehen.

Viel erwartet man sich auf Luxemburger Seite von den Fans. Vor ausverkauftem Haus hofft man, das Spiel so gestalten zu können, dass der Funke schnell auf das Publikum überspringe. Anstoß ist am Freitagabend um 20:45 Uhr, FuPa berichtet wie gewohnt per Liveticker.

Fan-Infos

Wie die Stadt Luxemburg informiert, fahren die Straßenbahnen am Freitag zwischen 12 Uhr Mittags und 19:30 Uhr in einer Frequenz von 6 bis 10 Minuten Richtung „Stade de Luxembourg“. Unmittelbar nach der Partie fährt alle 8 – 10 Minuten eine Tram zurück Richtung Stadtzentrum.

Dieselben Informationen gelten für den P&R-Parkplatz Luxemburg-Süd, von wo aus auch die Buslinie 5 zum und bis 23:24 Uhr vom Stadion zurückfährt. Vom P&R Kockelscheuer gibt es alle 5 Minuten einen Transfer zum Stadion und nach Abpfiff alle 3 bis 5 Minuten zurück.

Videozusammenfassung der beiden Abschlusspressekonferenzen