Die nächste Reifeprüfung für Jüchen

War das eine Freude am Sonntag auf der Platzanlage an der Stadionstraße in Jüchen. Schließlich hatte der heimische VfL Jüchen im Topspiel der Landesliga vor einer beeindruckenden Kulisse mit einer beeindruckenden Leistung den FC Kosova Düsseldorf 2:0 besiegt und an der Tabellenspitze abgelöst. Doch in der Kabine musste Trainer Daniel Klinger alsbald die ungeliebte Rolle des Partycrashers spielen.

„Ich habe den Jungs gesagt, dass wir nicht nachlassen dürfen und in den letzten sieben Spielen genauso auftreten müssen. Sonst wird es eng in Sachen Aufstieg“, so Klinger angesichts eines Restprogramms, das noch die eine oder andere Stolperfalle bereithält. Die erste schon am Mittwoch (20 Uhr) beim Kreisrivalen Holzheimer SG.

Holzheimer sind eine echte Herausforderung

Als Tabellenvierter mit zehn Punkten Rückstand (und neun auf Kosova) haben sich die Neusser, anders als vor der Saison erhofft, zwar schon mehr oder weniger aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet, doch ihre individuelle Qualität im Kader ist hoch genug, um jedem Gegner gefährlich zu werden. Zumal, wenn die Motivation stimmt. Zwar hatte es angesichts der 1:2-Niederlage beim Kellerkind VfR Fischeln zwischenzeitlich so ausgesehen, als hätte die HSG in dieser Hinsicht nicht mehr so viel zu bieten, doch Trainer Jesco Neumann ist es offenbar gelungen, das Ruder noch mal herumzureißen. Dafür war nach dem Kantersieg gegen das abgeschlagene Schlusslicht Dilkrath insbesondere das 3:2 am Sonntag beim VfB Hilden ein klarer Beleg.

„Da haben wir gezeigt, dass wir keine Motivationsprobleme haben und Bock haben, noch Spiele zu gewinnen“, berichtet Jesco Neumann. Zumindest in der Öffentlichkeit will er nicht darüber philosophieren, ob es in Holzheim noch eine Resthoffnung gibt, noch mal ins Rennen um einen Aufstiegsplatz eingreifen zu können, wenn gegen den Tabellenführer tatsächlich ein Coup gelingen sollte. Nur so viel lässt er sich entlocken: „Der Zug nach oben ist abgefahren, davon zu sprechen, wäre vermessen. Wenn wir Platz drei noch erreichen könnten, wäre das eine tolle Sache.“ Da steht aktuell der FC Remscheid mit vier Punkten Vorsprung. Aber auch um die aufholen zu können, wäre ein Sieg im Kreisduell überaus hilfreich. Was die Schlagkraft der Holzheimer weiterhin behindert, ist die dauerhaft angespannte Personallage. Neumann rechnet maximal mit einem Kader von 15 bis 16 Spielern, aus beruflichen Gründen fällt am Mittwoch auch noch Mittelfeld-Allrounder Paul Wolf aus. „Wir müssen wieder zusammenrücken und über die mannschaftliche Geschlossenheit kommen“, betont der Holzheimer Coach.

Jüchen steht personell gut da

Eine Gemengelage, die die Jüchener kennen. Doch in der entscheidenden Saisonphase scheint ihnen die gute Personallage in die Karten zu spielen. Am Sonntag gegen Kosova herrschte auf der Reservebank schon akuter Platzmangel, sogar die Langzeitverletzten Benni Schütz und Dragan Kalkan haben sich wieder einsatzbereit gemeldet, Schütz sammelte sogar seiner ersten Minuten im Jüchener Trikot überhaupt. Und als kurz vor der Halbzeit Innenverteidiger Jochen Schumacher verletzt vom Platz musste, konnte er ohne einen Qualitätsverlust durch Sven Moseler ersetzt werden.

Personell hat Daniel Klinger aktuell also so gut wie alle Optionen. Und er ist überzeugt, dass er sie am Mittwoch auch brauchen wird. „Ich gehe davon aus, dass Holzheim alles daransetzen wird, um uns in die Suppe zu spucken“, sagt der VfL-Coach, der sich nicht davon täuschen lässt, dass die HSG ziemlich indisponiert war, als er sie bei der Niederlage in Fischeln beobachtet hat. Denn wie eng es gegen die Truppe aus Neuss werden kann, hat schon das Hinspiel gezeigt. Damals führte der VfL lange 2:1, kassierte dann aber noch in der 90. Minute den Ausgleich. Klar, dass die Jüchener es dieses Mal besser machen wollen. Auch um am Montag mit einem guten Gefühl ins Pokalfinale gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd zu gehen.