Die nächste Pleite für Dachau 1865

Der Fußball-Landesligist Dachau 1865 hat auch gegen Wertingen verloren. Die Situation wird nach dem 0:1 immer ungemütlicher.

Auch gegen den extrem abstiegsbedrohten TSV Wertingen vermochten die Landesliga-Fußballer des TSv Dachau 1865 nicht zu punkten: Das 0:1 am Samstag im eigenen Stadion war die vierte Niederlage in Folge. Damit verschlechterte sich die Elf von der Jahnstraße weiter in der Tabelle.

Gegen eine beherzt kämpfenden, aber fußballerisch limitierten Gast aus Wertingen hatte Dachau bis zu 80 Prozent Ballbesitz. Dennoch gelangen nur drei gefährlichen Torraumszenen – die Niederlage war wenig verwunderlich.

Schön langsam ist auch Tabellenplatz 14 in Gefahr, der in der Endabrechnung zum Klassenerhalt ohne Relegation genügen dürfte. Denn Kaufering, das Manching 4:1 schlug, liegt nur noch drei Punkte hinter den Dachauern.

Die Zeichen stehen eher auf Abstieg

Auch die Qualitätsfrage – trotz aller Verletzungen – muss gestellt werden. Es gibt bei 1865 keinen Außenstürmer, der mal ein Laufduell gegen einen Abwehrspieler gewinnt, es gibt keinen Zentrumsstürmer, der clever agiert. Kaum ein Dribbling ist zu sehen, keine freche Aktion, nur alibimäßiger Schablonenfußball. Und das nicht erst seit dem vergangenen Spiel. An der Jahnstraße stehen die Zeichen aktuell eher auf Relegation und Abstieg in die Bezirksliga als auf einem Verbleib in der Landesliga.

„Wir haben es leider heute nicht geschafft, die Energie auf den Platz zu bekommen, die wir uns vorgenommen hatten“, sagte 65-Trainer Gökhan San nach dem Schlusspfiff. „Auch wenn wir in Halbzeit zwei Möglichkeiten hatten, das Spiel zu drehen.“

Die Dachauer hatten von Beginn an viel Ballbesitz. Mhammed Sanawar (19.) und Lorenz Knöferl (11.) versuchten es, die Schüsse aber waren für Wertingens Torwart Simon Reitmeier keine echte Prüfung.

Dann unterlief dem jüngsten Dachauer Altan Duman ein Handspiel nach einer langen Ecke. Schiedsrichter Dr. Leon Kanwischer zeigte folgerichtig auf den Punkt. Wertingens Kapitän Maximilian Beham vollendete sicher zum 0:1 (26.).

Wer nun gedacht hatte, es käme zum Dachauer Sturmlauf, sah sich getäuscht. Ballgeschiebe quer, ja keine Verantwortung übernahmen – das war das Bild bis zum Halbzeitpfiff. Dabei hatten die Dachauer noch Glück, dass Maximilian Zeyer bei seinem Schuss aus 16 Metern an Dachaus Keeper Marco Jakob scheiterte.

In der Schlussphase fehlt auch das Glück

In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild: Die Gäste verteidigten mit Mann und Maus und bejubelten jeden gewonnenen Zweikampf, und davon gab es viele. Die Dachauer liefen ständig an, doch zu häufig wurde das Tempo verschleppt. So gab es nur drei gute Tormöglichkeiten. Die erste hatte Lorenz Knöferl (65.), der aus 14 Metern frei stehend verzog. Fünf Minuten später schob Leon Junker den Ball nach einem Pass von Sebastian Löser nur um Zentimeter am rechten Torpfosten vorbei. Pech dann in der 85. Minute, als Leon Junker den Ball aus zwölf Metern an den Innenpfosten setzte.