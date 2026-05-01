Die nächste peinliche 0:5-Heim-Niederlage

Nach dem am FR., d. 17.04.26 erlittenen 0:5-Heimdebakel gegen den Duvenstedter SV, gab es abermals eine peinliche 0:5-Heimklatsche. Wir können diese Heimschwäche nicht mehr nachvollziehen. Irgendetwas stimmt zwischen Mannschaft und Trainer überhaupt nicht mehr, denn eigentlich hatte der TuS Holstein eine sehr gute Mannschaft gegen BW 96 aufzubieten. Am vergangenen WE zeigte man bei der SV Lieth ein sehr gutes Spiel und ein paar Tage später genau das Gegenteil. Da steckt aber 100%ig mehr dahinter. Die Hintergründe wissen wir leider nicht! Wir können nur vermuten und dann können wir derartiges auch nicht öffentlich mitteilen.