Die nächste klare Niederlage für die SGOS Landesliga-Neuling aus dem Murrtal geht im Aufsteigerduell 0:7 unter.

Gastgeber Heilbronn startete im Frankenstadion perfekt. Schon nach drei Minuten brachte Adrian Nicu Radu den VfR mit 1:0 in Führung. Die SGOS lief damit erneut einen frühen Rückstand hinterher. In der 11. Minute kam es noch dicker. Abwehrspieler Nick Hellmann erhöhte nach einer Standardsituation auf 2:0. Die neuformierte Abwehr der Gäste fand weiter keinen Zugriff gegen offensivstarke und spielfreudige Gastgeber. In der 33. Minute erhöhte der Ex-Backnanger Michele Varallo auf 3:0. Die Gastgeber schalteten trotz klarer Führung nicht zurück. In der 38. Minute erzielte Radu mit seinem zweiten Tor das 4:0 und kurz der Pause traf Serdal Kocak zum 5:0.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

FuPa.net - Ein Fußball-Portal, 1000 Möglichkeiten

Wie kann ich mitmachen auf FuPa? (Überblick)

Was bietet FuPa.net für mich & meinen Verein? (Überblick)

Bildergalerien hochladen

An die Torwand im legendären ZDF-Sportstudio mit FuPa/Hartplatzhelden



Folgt uns auch auf:

Facebook: @FuPaBKZ

Instagram: @FuPaBKZ

Twitch: @FuPaBKZ

Twitter: @FuPaBKZ

______________

Kontakt zu FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwarzwald

Ihr wollt auch etwas über euer Spiel erzählen oder es gibt Neuigkeiten in eurem Team oder eurem Verein? Dann schreibt FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwarzwald gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de. Des Weiteren könnt ihr als Vereinsverwalter euer Team verwalten, den Kader anpassen und Spielerprofile bearbeiten oder den neuesten Transfer vermelden. Wie das alles funktioniert, könnt ihr hier nachlesen. Zur Anmeldung auf FuPa geht es direkt hier - und natürlich ist alles kostenlos. Fragen und Anmerkungen dürft ihr jederzeit gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de schicken.