Die nächste Generation des FC Starkenburgia Heppenheim steht bereit Drei Aufstiege in zwei Spielrunden +++ Heppenheim will Jugendarbeit weiterentwickeln +++ Zwölf Neuzugänge +++ FC Starkenburgia im FuPa-Sommercheck von Johanna Rath · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Die Erste Mannschaft verabschiedet Abwehrspieler Jens Schuchmann in die "Altersteilzeit". – Foto: FC Starkenburgia Heppenheim

Die Sommerpause bietet sowohl Zeit zum Durchatmen, als auch für einen Blick nach vorne. Eine ereignisreiche Saison liegt hinter den Vereinen, während die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit bereits laufen. Im FuPa-Sommercheck ziehen die Klubs Bilanz zur vergangenen Runde, berichten über aktuelle Entwicklungen, personelle Veränderungen und ihre Ziele für die kommende Saison. Der Trainer der ersten Mannschaft und D-Junioren, Christian Schmitt, vom FC Starkenburgia Heppenheim hat unsere "Sommercheck"-Fragen beantwortet und gibt Einblicke in die Stimmung im Verein, die Pläne für die Zukunft und die Erwartungen an die neue Saison.

Wie fällt euer Fazit zur vergangenen Saison aus?

"1a in der Kreisoberliga: Als Aufsteiger eine sehr gute Runde gespielt. Zu Anfang mussten wir mit unserem sehr jungen Team noch etwas Lehrgeld bezahlen, dann aber stabilisierte sich die Mannschaft zunehmen und schlug nach der Winterpause mit Olympia Lorsch und dem SV Unter-Flockenbach 1b auch zwei Teams aus den ersten 5. Erst als der Fokus zunehmend auf unsere 1b gerichtet wurde, war die Luft etwas raus, was auch die schwächeren Ergebnisse am Ende erklärt. 1b in der C-Klasse: Als Aufsteiger über nahezu die gesamte Saison einen der drei Aufstiegsplätze belegt und somit am Ende mit den beiden anderen herausragenden Teams (SG Einhausen 2, FV Biblis 2) völlig verdient aufgestiegen. Tolle Leistung des gesamten Teams, denn hier wurden nahezu alle Spieler des Kaders eingesetzt, inklusive der beiden Trainer Markus Röcker und Tanino Cammilleri.

Jugendbereich: A-Jugend spielte bis kurz vor Schluss in einer starken Kreisliga um den Aufstieg in die Gruppenliga mit und das als eine Mannschaft, die nahezu komplett aus jungem Jahrgang sowie sogar zahlreichen B-Jugendspielern bestand. Starke Leistung des Teams um die beiden Trainer Max Heinzmann und Frank Schubert. Jugendbereich: Herausragend der Aufstieg der D-Junioren in die Gruppenliga."

Die Zweite feiert ihren Aufstieg in Biblis. – Foto: FC Starkenburgia Heppenheim

Welche sportlichen oder organisatorischen Entwicklungen gibt es aktuell im Verein? "Es wird weiterhin darum gehen, die Jugendarbeit noch weiter zu forcieren, hierzu wurde ein neuer Jugendleiter mit Andreas Spirka gefunden, der ein tolles Team aufgebaut hat. So gibt es erstmals Jugendkoordinatoren (A-/B-Jugend: Luca Knaup, C-/D-Jugend: Christian Schmitt, E/F-G-Jugend: Marko Mitsch), die die Trainerteams unterstützen und gemeinsam eine Philosophie für den Starkenburgia-Jugendbereich entwickeln. Auch die Kooperation mit den Sportfreunden ab der C-Jugend läuft immer besser, so dass auch in der kommenden Saison alle Altersstufen teilweise mit mehreren Teams besetzt werden können, um somit allen Heppenheimer Kindern und Jugendlichen eine adäquate Spielmöglichkeit zu bieten"

Das ist die erfolgreiche Heppenheimer D-Jugend. – Foto: FC Starkenburgia Heppenheim