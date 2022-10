Die nächste Englische Woche in der Oberliga mit zwei FuPa.tv-Spielen Spieltag Nummer 13 in der Oberliga Niederrhein: Der KFC Uerdingen gastiert zum Topspiel beim ETB Schwarz-Weiß Essen.

Die nächste Englische Woche steht in der Oberliga Niederrhein an. Am 13. Spieltag gibt es die Duelle zwischen dem ETB Schwarz-Weiß Essen und dem KFC Uerdingen sowie dem 1. FC Monheim und dem TVD Velbert live auf FuPa.tv - parallel natürlich auch wie immer alle anderen Spiele im Liveticker.

Am Dienstag eröffnen der 1. FC Kleve und die Sportfreunde Baumberg den Spieltag, ehe am Mittwoch das Topspiel zwischen dem ETB Schwarz-Weiß Essen und dem KFC Uerdingen auf FuPa.tv gezeigt wird. Der VfB Homberg hofft gegen die SSVg Velbert auf die Wende, das Interessante Duell zwischen dem 1. FC Monheim und TVD Velbert zeigen wir ebenso auf FuPa.tv. Wie reagieren Ratingen 04/19 und der SV Sonsbeck nach enttäuschenden Ergebnissen am Wochenende im direkten Duell?

Spieltext TuRU 80 - Nettetal

Das ist der nächste Spieltag

Zum finalen Höhepunkt einer Englischen Woche dürfen Spiele am darauffolgenden Wochenende nicht fehlen. Und das Wochenende hat gleich drei Knallerduelle auf der Speisekarte stehen: Den Spieltag eröffnen die Sportfreunde Baumberg und der 1. FC Monheim mit ihrem groben Derby, im Anschluss am Samstag folgt der Kracher zwischen der SSVg Velbert und dem ETB Schwarz-Weiß Essen. Damit aber nicht genug: Der VfB 03 Hilden gastiert zur nächste Top-Begegnung sonntags beim KFC Uerdingen.

14. Spieltag

Sa., 15.10.22 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - 1. FC Monheim

Sa., 15.10.22 18:00 Uhr SSVg Velbert - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 16.10.22 15:00 Uhr TVD Velbert - FC Kray

So., 16.10.22 15:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - VfB 03 Hilden

So., 16.10.22 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - Germania Ratingen 04/19

So., 16.10.22 15:00 Uhr SV Sonsbeck - MSV Düsseldorf

So., 16.10.22 15:00 Uhr TSV Meerbusch - VfB Homberg

So., 16.10.22 15:15 Uhr SC Union Nettetal - 1. FC Kleve

So., 16.10.22 15:30 Uhr FSV Duisburg - Sportfreunde Hamborn 07

So., 16.10.22 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - TuRU Düsseldorf

