Der 1. FC Grevenbroich-Süd hat gegen zwei Top-Teams abgeliefert. – Foto: Torsten Eichwald

Die nächste dicke Überraschung für den 1. FC Grevenbroich-Süd Bezirksliga: Der 1. FC Grevenbroich-Süd bezwingt ASV Mettmann mit 4:2 und setzt Erfolgsserie fort. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 1 ASV Mettmann Grevenb.-Süd

Der 1. FC Grevenbroich-Süd konnte aus den vergangenen beiden Partien gegen die Spitzenmannschaften Sparta Bilk und ASV Mettmann überraschend vier Punkte einfahren. Vor dem 4:2-Sieg gegen den ASV hatte Trainer Christian Niebel damit nicht gerechnet. „Die Vorgabe war, aus diesen beiden Spielen mindestens einen Punkt zu holen.“

Süd defensiver als geplant So., 30.11.2025, 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd Grevenb.-Süd ASV Mettmann ASV Mettmann 4 2 Abpfiff Der Bezirksligst musste in seiner Startelf erneut auf Berkay Köktürk und Ensar Krasniqi verzichten, der erst von der Bank kommen konnte. Aufgrund der personellen Sorgen stellte Niebel sein Team defensiver auf als ursprünglich geplant: „Unser Ziel war darum, dem ASV möglichst wenig Platz zu geben. Es ist uns gelungen, Mettmann aus unserem Strafraum herauszuhalten.“ Um den Führungstreffer zu erzielen, mussten die Gäste jedoch nicht in den Grevenbroicher Strafraum. Asaad Omar (22.) brachte den ASV mit einem Schuss von außerhalb der Box in Führung. Die Südstädter hatten jedoch schnell eine Antwort parat. Eine Ecke und ein Freistoß sorgten dafür, dass Grevenbroich das Match durch Marcel Hensel (29.) und Kai Wirtz (32.) schnell drehen konnten. „Es war eine sehr hektische Partie, in der wir am Ende den kühleren Kopf bewahrt haben“, lobte der Coach. Im zweiten Durchgang verteilte der Schiedsrichter insgesamt acht Gelbe Karte, nur eine davon sah ein Spieler des 1. FC-Süd. Niebel: „Wir haben es geschafft, über neunzig Minuten einen kühlen Kopf zu bewahren und uns an den Matchplan zu halten. Es hat uns in die Karten gespielt, dass Mettmann unruhig geworden ist.“ Bis in die Schlussphase hinein blieb sein Team mit 2:1 vorne. Ein Distanzschuss, diesmal von Toni Markovic (80.), schlug zum Ausgleich für die Gäste ein. Aber auch in dieser Situation ließen sich die Südstädter nicht aus der Ruhe bringen.

André Häntsch als Ass im Ärmel Der 1. FC Grevenbroich-Süd hatte nämlich noch ein Ass im Ärmel. Direkt nach dem Ausgleich kam André Häntsch zu seinem zweiten Bezirksligaeinsatz für die Hausherren. Anfang November feierte der Torjäger der Zweitvertretung aus der Kreisliga B sein Bezirksliga-Debüt. Aufgrund der spontanen Ausfälle erfuhr er erst am Sonntagmorgen von seiner Nominierung für die Erste Mannschaft. In der ersten Minute der Nachspielzeit hatte er seinen großen Moment und erzielte mit seinem ersten Bezirksligator im Alter von 33 Jahren die erneute Führung. „Ich habe gar nicht richtig gesehen, wie er getroffen hat, weil er sofort in einer Traube aus Mitspielern und Zuschauern verschwunden war. Nach dem Spiel hat er das Grinsen nicht mehraus dem Gesicht bekommen“, sagte Niebel.