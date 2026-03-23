Die nächste ASV-Reserve-Niederlage von Ralph Strobl · Heute, 15:08 Uhr · 0 Leser

Ein Unentschieden wäre leistungsgerecht gewesen – Michelfeld II seit fünf Spielen ohne Punktspielsieg – SG OP II im Flex-Modus (Neun gegen Neun) knapp siegreich - in der Vorrunde (7. Oktober) 3:2 für Michelfeld II A-Klasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren

18. Spieltag

Sonntag, 22. März 2026, 13 Uhr:

SG Oberes Pegnitztal II - ASV Michelfeld II 2:1 (1:1)

Die Gastgeber (zuletzt zwei Siege mit jeweils zwei Toren Unterschied, bisher vier Heimsiege und zwei Niederlagen) traten insgesamt mit elf Kicker an – mit Nico Deinzer als schnellen Stürmer (mit 16 Treffer Zweiter in der Torschützenliste der Liga). Der ASV aus der Oberpfalz (nur zwei Unentschieden aus den letzten vier Spielen, auswärts mit einer knapp positiven Ergebnisbilanz) hatte 14 Akteure im Aufgebot – es fehlten in jedem Mannschaftsteil Leistungsträger.

Michelfeld II zeigte nach der 3:8-Niederlage am Mittwoch gegen die SG FC Wichsenstein II/SV Bieberbach II kämpferisch eine gute Leistung, agierte aber vor dem gegnerischen Tor zu inkonsequent und die Pass-Qualität war unterdurchschnittlich – so dass nur eine frühe 0:1-Führung durch Routinier Thomas Kohl erzielt werden konnte. Der 40-Jährige traf halbrechts im Strafraum cool, flach und platziert ins lange Eck. In Minute 23 lenkte ASV-Torhüter Robin Popp einen 20-Meter-Freistoß von SG OP-Kapitän Alexander Sollfrank über die Latte zum Eckball. Der 1:1-Ausgleich eine Minute später (24.) resultierte nach einem geblockten Eckball mit einem anschließenden zielstrebigen unhaltbaren Torschuss halblinks in der Box von Johannes Neumüller ins rechte obere Eck. Das Unentschieden in einem ereignisarmen, ausgeglichenen und nicht besonders berauschenden Partie ging nach 45 Minuten in Ordnung. Nach dem Seitenwechsel verzeichneten beide Teams jeweils zwei Chancen (49./50.; Thomas Kohl 57./65.) und es sah nach einem ordentlichen Unentschieden zweier Teams aus dem Tabellenmittelfeld aus, das aber doch nicht zustande kam. Denn nach einem Trikotziehen am Fünfmeterraum (mit Gelb gegen Simon Brendel) gab es einen berechtigten Foulelfmeter, den dann Nico Deinzer (mit Saisontor Nummer 17) verwandelte – ASV-Aushilfstorhüter Robin Popp war noch am Ball und verletzte sich am Handgelenk, konnte aber weiterspielen. In 4:24 Minuten Overtime passierte nichts mehr. Fazit: Die Gastgeber haben nach der Winterpause nun drei Spiele gewonnen – alle mit zwei Toren Differenz. Michelfeld II hätte einen Punkt mitnehmen können, agierte aber nicht clever und nicht zielstrebig genug. Es bleibt zu hoffen, dass sich die Mannschaft spielerisch steigert (und somit auch mehr Top-Torchancen generiert) und einige gute personelle Alternativen in der Abwehr, im Mittelfeld und im Sturm in den nächsten Spielen wieder zur Verfügung stehen. Denn dann klappt es auch wieder mit einem Sieg – der letzte Dreier liegt rund fünf Monate zurück und datiert vom Sonntag, 19. Oktober (0:5-Auswärtssieg bei der SG Hiltpoltsteiner SV II/TSV Gräfenberg II).