– Foto: Jörg Struwe

Die nächste 0:4-Pleite: Weiterer Rückschlag für Scharmbeck Landesliga Lüneburg: Der Aufsteiger kommt nicht vom Fleck Verlinkte Inhalte Landesliga Lüneburg Lindwedel-H. SG SPA

Eigentlich hatte sich die SG Scharmbeck-Pattensen/Ashausen für die vier Heimspiele am Stück viel vorgenommen. Der Aufsteiger kassierte nun aber die zweite 0:4-Pleite am Stück und braucht dringend jeden Zähler im Kampf um den Ligaverbleib. Gegen Lindwedel-Hope ließ ein direkter Freistoß den Underdog ins Hintertreffen geraten.

Dabei hielten die Scharmbecker lange im Spiel und boten dem SV Lindwedel-Hope ordentlich Paroli. Schließlich schlenzte Rodi Hezo einen Freistoß mit dem linken Fuß von der Strafraumkante herrlich über die Mauer und verpasste dem Aufsteiger den entscheidenden Nackenschlag (57.). Denn der Gegentreffer hinterließ bei der Mannschaft von Trainer Marinus Bester sichtlich Spuren, die nun zu passiv verteidigte und dem SVLH den entscheidenden Platz zugestand. Hezo legte sich das Spielgerät im Strafraum zurecht und beförderte das Leder mit der linken Innenseite erneut in die Maschen (58.).