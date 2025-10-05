Die nächste 0:4-Pleite: Weiterer Rückschlag für Scharmbeck

Eigentlich hatte sich die SG Scharmbeck-Pattensen/Ashausen für die vier Heimspiele am Stück viel vorgenommen. Der Aufsteiger kassierte nun aber die zweite 0:4-Pleite am Stück und braucht dringend jeden Zähler im Kampf um den Ligaverbleib. Gegen Lindwedel-Hope ließ ein direkter Freistoß den Underdog ins Hintertreffen geraten.
Dabei hielten die Scharmbecker lange im Spiel und boten dem SV Lindwedel-Hope ordentlich Paroli. Schließlich schlenzte Rodi Hezo einen Freistoß mit dem linken Fuß von der Strafraumkante herrlich über die Mauer und verpasste dem Aufsteiger den entscheidenden Nackenschlag (57.). Denn der Gegentreffer hinterließ bei der Mannschaft von Trainer Marinus Bester sichtlich Spuren, die nun zu passiv verteidigte und dem SVLH den entscheidenden Platz zugestand. Hezo legte sich das Spielgerät im Strafraum zurecht und beförderte das Leder mit der linken Innenseite erneut in die Maschen (58.).
Damit war diese Spielphase für den Aufsteiger aber noch nicht durchgestanden. Weil SPA die Gefahr am eigenen Fünfmeterraum nicht bereinigt bekam, spurtete Sedat Talu dazwischen und erhöhte für Lindwedel auf 3:0 (62.). In der Schlussphase nickte der eingwechselte Tino Schröder für den SVLH nach einer Ecke zum 4:0-Endstand ein (90.). Scharmbeck reist in der kommenden Woche zum Kellergipfel beim VfL Güldenstenr Stade (12.10., 15 Uhr).