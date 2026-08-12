Die Nachbarschaft der schlafenden Riesen Kreisklasse B Heidelberg +++ Stieger: "Wir wollen diese Saison unter die ersten drei kommen" von red. · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Der TSV Handschuhsheim (weiß) nimmt eine Spitzenplatzierung ins Visier. Zum Auftakt wartet das Lokalderby. – Foto: Basti Zeltwanger

Am Sonntag um 16 Uhr empfängt die DJK Handschuhsheim den TSV Handschuhsheim zum Derby. Langfristig wollen beide Klubs hoch hinaus. Mit einem Sieg zum Start würde man optimale Voraussetzungen schaffen.

Die Saison 2007/08 ist allen Freunden des TSV Handschuhsheim im Gedächtnis geblieben. Unter dem legendären Trainer Alexander Stiehl stiegen die Löwen in die Kreisliga auf. Anschließend veredelten sie den Erfolg mit dem Pokalsieg auf heimischem Terrain, im Sportzentrum Nord. Auch wenn diese Tage längst vorbei sind und der TSV mittlerweile seit Jahren in der B-Klasse verschollen ist, lebt die Erinnerung an die goldene Zeit an der Tiergartenstraße weiter fort. Und kein Zeitpunkt erweckt mehr Träume und Hoffnungen als der Start einer neuen Saison. Ein Name, der diese Träume lebendig hält, ist Dirk Stieger. Der gebürtige Mannheimer hat die Mannschaft im Herbst der vergangenen Saison übernommen. Er führte sie aus dem Abstiegskampf direkt auf Platz fünf. Der Übungsleiter hat dem Team neue Spielfreude eingehaucht. Mit seinen Ambitionen hält er nicht hinter dem Berg: "Wir wollen diese Saison unter die ersten drei kommen."

Im Pokal deuteten die Blau-Weißen ihr Potenzial bereits an. Zunächst überrollten sie den Kreisligisten Waldhilsbach mit 5:1 (Stieger: „Das hätte noch höher ausgehen können“), anschließend scheiterte man am nächsten Kreisligisten, TB Rohrbach/Boxberg, hauchdünn im Elfmeterschießen. "Wir brauchen die Energie dieser Spiele dauerhaft auf dem Feld", sagt Stieger. Ganz so große Träume wie beim TSV sprießen 100 Meter weiter beim Nachbarn, der DJK Handschuhsheim, aktuell noch nicht. Der Klub, seit letztem Jahr in einer Spielgemeinschaft mit dem ASC Neuenheim III, hat auch nicht ganz so große Erfolge vorzuweisen. Dennoch ist die Entwicklung zuletzt durchaus als positiv zu betrachten.