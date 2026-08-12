Die Nachbarschaft der schlafenden Riesen

Am Sonntag um 16 Uhr empfängt die DJK Handschuhsheim den TSV Handschuhsheim zum Derby. Langfristig wollen beide Klubs hoch hinaus. Mit einem Sieg zum Start würde man optimale Voraussetzungen schaffen.
Die Saison 2007/08 ist allen Freunden des TSV Handschuhsheim im Gedächtnis geblieben. Unter dem legendären Trainer Alexander Stiehl stiegen die Löwen in die Kreisliga auf. Anschließend veredelten sie den Erfolg mit dem Pokalsieg auf heimischem Terrain, im Sportzentrum Nord. Auch wenn diese Tage längst vorbei sind und der TSV mittlerweile seit Jahren in der B-Klasse verschollen ist, lebt die Erinnerung an die goldene Zeit an der Tiergartenstraße weiter fort. Und kein Zeitpunkt erweckt mehr Träume und Hoffnungen als der Start einer neuen Saison.
Ein Name, der diese Träume lebendig hält, ist Dirk Stieger. Der gebürtige Mannheimer hat die Mannschaft im Herbst der vergangenen Saison übernommen. Er führte sie aus dem Abstiegskampf direkt auf Platz fünf. Der Übungsleiter hat dem Team neue Spielfreude eingehaucht. Mit seinen Ambitionen hält er nicht hinter dem Berg: "Wir wollen diese Saison unter die ersten drei kommen."
Im Pokal deuteten die Blau-Weißen ihr Potenzial bereits an. Zunächst überrollten sie den Kreisligisten Waldhilsbach mit 5:1 (Stieger: „Das hätte noch höher ausgehen können“), anschließend scheiterte man am nächsten Kreisligisten, TB Rohrbach/Boxberg, hauchdünn im Elfmeterschießen. "Wir brauchen die Energie dieser Spiele dauerhaft auf dem Feld", sagt Stieger.
Ganz so große Träume wie beim TSV sprießen 100 Meter weiter beim Nachbarn, der DJK Handschuhsheim, aktuell noch nicht. Der Klub, seit letztem Jahr in einer Spielgemeinschaft mit dem ASC Neuenheim III, hat auch nicht ganz so große Erfolge vorzuweisen. Dennoch ist die Entwicklung zuletzt durchaus als positiv zu betrachten.
Trainer Kerim Keskin führt die Mannschaft ambitioniert und mit einem klaren Plan zu immer besseren Ergebnissen. Durch die Spielgemeinschaft mit Neuenheim wurde bereits der Sprung in die B-Klasse realisiert. Nun geht es darum, sich erst einmal zu etablieren. Vielleicht macht man sich auf lange Sicht sogar daran, dem großen Nachbarn den Rang abzulaufen.
Denn durch den Fußballcampus verfügt auch Rot-Weiß über eine gute Infrastruktur. Das Einzugsgebiet ist dasselbe wie das des TSV. Man kann also auch die DJK zu den „Riesen“ zählen, deren Potenzial noch nicht ganz genutzt ist.
Es liegt also viel Potenzial in den beiden Vereinen. Und dieses wird am Sonntag alles in die Waagschale geworfen werden, wenn die Teams zum Saisonauftakt im Derby aufeinandertreffen. Um 16 Uhr empfängt die DJK den TSV. In einem solchen Spiel können beide Aufwind für eine ganze Saison holen.
Dirk Stieger gibt die Marschroute vor: "Wir wollen dieselbe Leidenschaft und Energie zeigen wie in den beiden Pokalspielen, als die Mannschaft wirklich alles auf dem Platz gelassen hat." Er legt nach: "Wir sind voller Vorfreude. Die Zuschauer können einen Kampf erwarten."
Die Vorzeichen für ein interessantes Spiel an der Tiergartenstraße stehen also gut. Aktuell schlummern die Riesen noch friedlich nebeneinander. Sie genießen die Ruhe der Sommerpause. Doch am Sonntag wird für sie der Wecker klingeln. Dann werden sie rausgehen und mit allem, was sie haben, auf den Erfolg drängen. Ein guter Auftakt wäre Gold wert…