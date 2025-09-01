Die Musterknaben der SG St. Märgen/St. Peter

Ihm war ganz schön bange, als er erstmals einen Blick auf den Spielplan warf: Dort standen gleich zwei Schwergewichte, mit denen sich seine Mannschaft zu Beginn auseinandersetzen musste. "Ein happiger Auftakt. Wir müssen von der ersten Minute an voll da sein", erinnert sich Jannik Schuler an seine Gedanken. Damals. Heute liegen diese beiden Spiele hinter ihm, und der Trainer der SG St. Märgen/St. Peter kann mehr als zufrieden auf sie zurückblicken. 1:0-Sieg gegen den SV TuS Immendingen, einen der auserkorenen Titelanwärter, und eine Woche später den Bezirksliga-Absteiger SV Hölzlebruck mit 4:2 bezwungen. Besser geht’s nicht.

Zumindest nicht in dieser Liga. Die Spielgemeinschaft ist mit ihren beiden Erfolgen die einzige Mannschaft ohne tabellarischen Makel und ziert nun die Spitze. "Das war nicht unbedingt erwartbar, wenngleich ich schon weiß, welches Potenzial in meiner Mannschaft steckt", sagt Schuler. Und noch etwas hat ihn nicht wirklich überrascht: "Fast alle Teams, die am ersten Spieltag gewonnen haben, mussten nun eine Niederlage einstecken. Das zeigt, wie extrem ausgeglichen diese Liga ist." An jedem Wochenende könne jeder jeden schlagen.