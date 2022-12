– Foto: Tobias Sellmaier

Die Murrhardter Teams grüßen den Rest der Liga von ganz oben In der Fußball-Kreisliga A2 klettert der VfR mit einem 6:0-Kantersieg gegen den bisherigen Zweiten auf Rang zwei und ist nun der schärfste Verfolger des Lokalrivalen TSC.

Das Spiel der Woche in der Kreisliga A2 war eine klare Sache, denn der VfR Murrhardt bezwang Weiler zum Stein mit 6:0. Dieser Sieg brachte dem VfR den zweiten Platz hinter der stadtinternen Konkurrenz vom TSC Murrhardt ein, der sich in einem weiteren Topspiel beim FC Welzheim mit 4:1 durchsetzte. Der TSV Oberbrüden reichte mit einem 3:2 beim Nachbarn Steinbach II die rote Laterne an die Gastgeber weiter. Wegen widriger Platzverhältnisse wurde die Partie TSV Sechselberg gegen die SVG Kirchberg abgesetzt.

„Weiler zum Stein war völlig überfordert. Wir waren in allen Belangen klar überlegen“, freute sich ein hochzufriedener Daniel Frank mit seinem Murrhardter Team. Das gab im Verfolgerduell gegen den vorherigen Zweiten von Beginn an mächtig Gas. Schon nach drei Minuten sorgte Jannik Rössle für die Führung der Hausherren. Fünf Minuten später erhöhte Lars Kleemann mit einem verwandelten Foulelfmeter bereits auf 2:0 für den Gastgeber aus Murrhardt und Muhammet Hamza Karadeniz machte mit seinen beiden Toren (12. und 36.) die klare 4:0-Pausenführung perfekt. „Da war der FSV auch noch gut bedient, denn wir hatten weitere gute Möglichkeiten“, haderte der VfR-Spielleiter trotzdem ein wenig mit der Chancenauswertung seiner Mannschaft. Nur drei Minuten nach dem Wechsel fiel durch Marcel Baker das 5:0. In der 73. Minute machte Kleemann mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag das halbe Dutzend voll. „Das war heute eine bärenstarke Leistung unserer Mannschaft“, sagte ein am Ende begeisterter Frank, dessen Elf mit 33 Punkten nun den zweiten Rang hinter dem Lokalrivalen TSC Murrhardt einnimmt.

Oberbrüden gab dank seines dritten Saisonsiegs die rote Laterne an den Nachbarn ab. Nach 63 Minuten erzielt Lucas Bauer zum 3:0 für die Auenwalder, für die zuvor Michel Disch (40.) und Lukas Zanker (47.) getroffen hatten. Offenbar fühlten sich die Gäste zu sicher. Steinbach machte es noch einmal spannend. In der 75. Minute verwandelte Francesco Modolo einen Foulelfmeter zum 1:3 und nur 120 Sekunden später traf Patrick Krauter zum 2:3. Mit vereinten Kräften zitterte sich Oberbrüden über die Zeit.

Zur Pause sah es noch nicht nach einem so klaren Gästesieg aus. Die 1:0-Führung des TSC durch Ahat Murat (33.) glich David Solakovic zwei Minuten vor der Halbzeit aus. Nach dem Wechsel verwandelte Murat in der 65. Minute einen Foulelfmeter zur erneuten Führung des TSC. Acht Minuten später baute Yusufhan Öztürk den Vorsprung auf 3:1 aus. Welzheim gab sich geschlagen und kassierte in der Schlussminute noch ein viertes Gegentor, das Ismail Kirci erzielte.

Die zweite Niederlage in Folge für Erbstetten. Lange Zeit sah es nach einer Punkteteilung aus. Dann gelang Dustin Condello in der 53. Minute nach einer Flanke von Tim Hauser das Tor des Tages. Mit 21 Punkten muss die SKG (Rang sieben) nun die Abstiegszone wieder im Auge behalten.

Der TAHV bewies gute Moral. Schmiden hatte durch Luis Puppa (15) und ein Eigentor von TAHV-Spieler Sezgin Cimen (33.) mit 2:0 vorgelegt. Zwar verkürzte Batuhan Sahin auf 1:2 (38.), doch Sekunden vor der Pause traf Thomas Hildebrand zum 3:1. Der TAHV kämpfte, kam in der 82. Minute zum Anschlusstreffer (Alpay Yildiz) und in der Schlussminute zum 3:3 (Tanju Kocacöl).

Einen wichtigen Dreier im Kampf um den Ligaverbleib landete der Große Alexander. „Ein Arbeitssieg“, urteilte Georgios Doumanis. Dem Backnanger Abteilungsleiter war die Art und Weise aber egal. Das Tor des Tages erzielte nach einer Stunde Pascal Sirokas per Distanzschuss.