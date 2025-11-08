„Die Motivation ist enorm“ – Bergdörfer will Hainberg ärgern

Am Sonntag (14 Uhr) steht in der Bezirksliga Braunschweig 4 ein besonderes Duell an: Die SG Bergdörfer empfängt den ungeschlagenen Tabellenführer SC Hainberg. Das Spiel, das wegen der Platzverhältnisse von Fuhrbach nach Breitenberg verlegt wurde und verspricht Spannung, auch wenn die Rollen auf dem Papier klar verteilt sind.
Während Hainberg mit zehn Siegen und zwei Unentschieden (32 Punkte, 43:9 Tore) die Liga souverän anführt, steht Bergdörfer nach zehn absolvierten Spielen mit 14 Punkten im Mittelfeld. Dennoch blickt SG-Trainer Fabio Fröchtenicht optimistisch auf die Partie: „Die Motivation ist enorm, gegen den ungeschlagenen Tabellenführer zu spielen“, sagt er. „Wir wissen um ihre Qualität mit vielen jungen, schnellen und technisch starken Spielern. Trotzdem wollen wir auf heimischem Platz selbstbewusst auftreten, unsere Stärken einbringen, mutig agieren und dem Gegner das Spiel so schwer wie möglich machen.“
Für Bergdörfer ist es das erste Pflichtspiel nach einer dreiwöchigen Pause – und die Vorfreude ist groß. „Nach drei Wochen ohne Partie überwiegt die Freude, endlich wieder auf dem Platz zu stehen“, so Fröchtenicht. Die SG hatte in den vergangenen Wochen immer wieder mit Spielabsagen zu kämpfen, will nun aber in den Rhythmus kommen und den Favoriten fordern.
Der SC Hainberg geht als klarer Spitzenreiter in die Begegnung. Mit 43 erzielten Treffern und der besten Defensive der Liga (nur neun Gegentore) präsentiert sich das Team von Trainer Timm Wünsch bislang in beeindruckender Form. Für die Gastgeber bedeutet das: höchste Konzentration in der Defensive - und die Hoffnung, mit Leidenschaft und Einsatzwillen den Favoriten zu ärgern.
Die Voraussetzungen für ein intensives Spiel sind gegeben – und Bergdörfer will seinen Teil dazu beitragen, dass der Spitzenreiter in Breitenberg Probeme bekommt