„Die Motivation ist enorm“ – Bergdörfer will Hainberg ärgern

Am Sonntag (14 Uhr) steht in der Bezirksliga Braunschweig 4 ein besonderes Duell an: Die SG Bergdörfer empfängt den ungeschlagenen Tabellenführer SC Hainberg. Das Spiel, das wegen der Platzverhältnisse von Fuhrbach nach Breitenberg verlegt wurde und verspricht Spannung, auch wenn die Rollen auf dem Papier klar verteilt sind.

Während Hainberg mit zehn Siegen und zwei Unentschieden (32 Punkte, 43:9 Tore) die Liga souverän anführt, steht Bergdörfer nach zehn absolvierten Spielen mit 14 Punkten im Mittelfeld. Dennoch blickt SG-Trainer Fabio Fröchtenicht optimistisch auf die Partie: „Die Motivation ist enorm, gegen den ungeschlagenen Tabellenführer zu spielen“, sagt er. „Wir wissen um ihre Qualität mit vielen jungen, schnellen und technisch starken Spielern. Trotzdem wollen wir auf heimischem Platz selbstbewusst auftreten, unsere Stärken einbringen, mutig agieren und dem Gegner das Spiel so schwer wie möglich machen.“

Für Bergdörfer ist es das erste Pflichtspiel nach einer dreiwöchigen Pause – und die Vorfreude ist groß. „Nach drei Wochen ohne Partie überwiegt die Freude, endlich wieder auf dem Platz zu stehen“, so Fröchtenicht. Die SG hatte in den vergangenen Wochen immer wieder mit Spielabsagen zu kämpfen, will nun aber in den Rhythmus kommen und den Favoriten fordern.