Die Moral der Sportfreunde Düren stimmt, das Ergebnis nicht

Bornheims Keeper Tom Buhl lieferte in Düren ein starkes Spiel ab. – Foto: Manfred Heyne

Wenn man bedenkt, dass der Gast aus Bornheim doppelt so viele Punkte eingefahren hat wie Gastgeber Sportfreunde Düren, dann spiegelte das Match am Sonntag dies absolut nicht wider. Trotz einer 1:3-Niederlage der Elf von Marcel Demircan waren die Mannen aus dem Grüngürtel keinen Deut schlechter als der SSV, doch in puncto Effizienz sah man halt die 14 Punkte Unterschied zwischen beiden Teams.

Dürener Chancenplus

Insgesamt besaß Düren mehr Torgelegenheiten als die Gäste, doch Latte, ein hervorragender Gästekeeper und das mangelnde Spielglück verhinderten ein besseres Resultat. „Gemessen an unserer Situation bin ich heute sehr zufrieden mit dem Auftritt der Mannschaft. Einziger Vorwurf ist der, dass die Gegentore zu leicht fallen und unsere Chancenverwertung wie so oft nicht einträglich war. Hoch zu loben ist jedoch der Einsatz bis zur letzten Minute, und auch die Unterstützung von der Bank ist nach wie vor vorhanden“, war der SFD-Coach einverstanden mit dem Auftritt.

Von Beginn trieben die Dürener das Spiel an. In der 8. Minute setzte Marcel Reisgies über links zu einem Sololauf an, sein harter und platzierter Schuss wurde von Gästekeeper Tom Buhl aus der kurzen Ecke gekratzt. In der 25. Minute bereitete Reisgies per Kopfballvorlage eine Riesenchance für Marc Wollersheim vor, der jedoch volley übers Tor zielte. Die erste kleine Unsicherheit im Aufbauspiel der Sportfreunde nutzte dann Bornheim in der 35. Minute durch Nick Hirschfeld zum 0:1. Auch als nur sieben Minuten später durch Atemlefeh Morfaw das 0:2 nach einer Ecke fiel, ließen die Dürener nicht die Köpfe hängen, sondern kamen nur eine Minute später durch Hagen Blohm zur nächsten Torchance, doch sein Schuss aus 20 Metern knallte gegen den Pfosten.