Die Monheimer Mischung muss besser werden

Monheim steht nur einen Punkt vor den Abstiegsrängen. – Foto: Arno Wirths

Morgens vor dem Heimspiel gegen den KFC Uerdingen meldete sich beim 1. FC Monheim (FCM) Torwart Leon Feher mit Rückenbeschwerden bei Trainer Dennis Ruess ab – so stand Luca Fenzl zum ersten Mal seit Oktober 2025 wieder zwischen den Pfosten in einem Oberliga-Spiel. Und er wird den Posten auch am Sonntag (15 Uhr, Uhlenkrug) in der Partie bei ETB Schwarz-Weiß Essen übernehmen, weil Feher diese Woche erkrankt fehlte. Bauchschmerzen bereitet das Ruess nicht: „Es ist ja nicht so, dass ich mit Luca einen Blinden im Tor habe. Er hat gegen Uerdingen ein gutes Spiel gemacht, und wir konnten den Wechsel ohnehin problemlos machen, weil er sich das auch verdient hat. Er ist auch im Training immer da und parat.“

Ruess: "Das ist schon Wahnsinn"

Verzichten muss der FCM-Trainer in Essen zudem weiterhin auf Kai Robin Schneider (Auslandsaufenthalt) und Louis Polakowicz (Aufbau nach Schulter-OP). Für Tom Meurer, der sich in Biemenhorst verletzte, kommt die Partie beim ETB wohl ebenso zu früh wie für Kaan Karaduman, der gegen Uerdingen angeschlagen ausgewechselt werden musste.

Während die Gastgeber als Tabellensechster weder mit dem Aufstiegsrennen noch dem Abstiegskampf etwas zu tun haben, sind die Monheimer wie so ziemlich die halbe Liga in Letzterem verwickelt. Der Tabellen-13. hat mit 31 Zählern lediglich einen Punkt Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, den der Stadt-Rivale Sportfreunde Baumberg belegt. Ruess sagt: „Alle Spiele in der Oberliga sind eng, schwer und in alle Richtungen möglich – sonst sähe die Tabelle auch nicht so aus, wie sie aussieht. Das ist schon Wahnsinn. Mit 31 Punkten hättest du in einem normalen Zyklus zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich sechs, sieben Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze, jetzt brennt es bis Platz zehn richtig.“ Und da ist der FCM eben mittendrin.

Das liegt insbesondere an einer unangenehmen Mischung aus individuellen Fehlern in der Defensive und dem Auslassen eigener Torchancen in der Offensive. In den vergangenen sieben Spielen gerieten die Monheimer stets in Rückstand, sie schafften dabei zweimal noch ein 1:1 und einmal einen 3:2-Sieg in Sonsbeck, die anderen Partien gingen verloren. „Diese Rückstände kosten viel Kraft, auch für den Kopf. Das müssen wir abstellen“, fordert Ruess und ergänzt: „Gleichzeitig müssen wir vorne konsequenter werden, damit wir das Momentum auf unsere Seite gezogen bekommen.“

Gegen KFC fehlte das Spielglück

Als Beispiel nennt der FCM-Chefcoach die jüngste Partie gegen den KFC. Nach 14 Minuten lag sein Team da schon mit 0:2 zurück, dann habe es sich aber selbstständig im Kreis versammelt und sich noch einmal „resetted und ab da ein gutes Spiel gemacht“, merkt Ruess an. „Ich habe deswegen in der Halbzeit gesagt, dass ich felsenfest davon überzeugt bin, dass wir das Spiel drehen können, wenn wir – ohne vogelwild zu werden – ein schnelles Anschlusstor schaffen.“ Das hätte in der 55. Minute eigentlich passieren müssen, doch FCM-Stürmer Kameron Blaise ließ eine Großchance aus. „Macht er da das Tor, wäre das von Aleksandar Bojkovski in der 70. Minute das 2:2 gewesen – und dann will ich mal sehen, wie das Spiel dann ausgeht“, sagt Ruess.

Er nimmt aus der Reaktion nach dem Rückstand trotz der Niederlage positiv mit: „Man hat da gesehen: Die Mannschaft lebt. Wir sind in der Lage, die Punkte, die wir noch holen müssen, auch zu holen – wenn wir die individuellen Themen in der Defensive lösen und vorne unsere maximalen Torchancen nutzen. Unser Ziel war vom ersten Tag: Wir wollen die Klasse halten. Wir brauchen bestimmt noch drei Siege aus den letzten sieben Spielen – und das können wir.“ Ein Erfolg in Essen am Sonntag wäre für dieses Unterfangen ein perfekter Start.