Die Möglichkeiten werden weniger

In Ketsch sind die Eppinger (schwarz) am Sonntag klarer Außenseiter. – Foto: Berthold Gebhard

Überraschungen in Serie müssen für Türkspor Eppingen her, damit sie dem Wunder Klassenerhalt wirklich noch einmal nahekommen können. In genau jene Wunder-Kategorie wäre ein Sieg bei der SpVgg 06 Ketsch einzuordnen. Wobei der jüngste Auftritt wieder frischen Mut macht. Anpfiff ist am Sonntag um 15 Uhr.

Irgendwann drohen dem Aufsteiger die Anzahl der Spiele auszugehen. 13 Punkte beträgt die Lücke zur Abstiegsrelegation. Noch ist der Klassenerhalt nämlich rechnerisch drin, dauerhaft aber nur, wenn den Eppingern zeitnah ein paar Siege in Serie gelingen. Dass die nicht ausgeschlossen ist, haben sie mit ihrem Aufritt vor Wochenfrist beim FV Brühl bewiesen. "Das war ganz bitter", sagt Mehmet Öztürk und spricht, "mehrere glasklare Chancen" an, die seine Mannschaft ausgelassen hatte, während Brühl mit einem 35-Meter-Sonntagsschuss das einzige Tor des Tages erzielte. Der Türkspor-Coach hält fest: "Wir hatten das Spiel größtenteils im Griff."

Diese hohe Motivation und Zielstrebigkeit müssen jedoch dauerhaft abgerufen werden. "Wie es nicht gehen kann und darf, hat die Mannschaft davor beim 0:3 gegen Rheinau gesehen", spricht Öztürk die Defizite offen an. In Brühl gab es dagegen nur Lob vom 48-Jährigen, der deshalb zuversichtlich nach Ketsch fährt. Dort ist seine Mannschaft zwar wieder der Außenseiter, positiv gestimmt bleibt das Schlusslicht trotzdem, wie sein Trainer versichert: "In der Vorrunde haben bis zur 87. Minute geführt und dann unglücklich verloren. Dieser Aspekt und unser jüngster Auftritt sprechen dafür, dass wir am Sonntag etwas mitnehmen können."