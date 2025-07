Die Mittelrheinliga-Spitze ist wesentlich breiter geworden

Eines dürfte aber schon jetzt feststehen: Einen Alleingang an der Spitze, wie ihn in der abgelaufenen Saison erwartungsgemäß der Bonner SC hingelegt hat, wird es in der neuen Saison nicht geben. Vielmehr gibt es neben Beeck zumindest vier weitere Vereine, die zumindest auch das obere Drittel anpeilen dürften. Zu diesen zählt aber nicht der andere Regionalliga-Absteiger, der insolvente 1. FC Düren. Wir stellen das Quartett vor, das Beeck das Leben besonders schwer machen dürfte.

Eigentlich wollte Hohkeppel in der abgelaufenen Saison den Durchmarsch in die 3. Liga schaffen. Es kam trotz eines gewaltigen Etats, der für die Erste Mannschaft geschätzt vier Mal so hoch wie der von Beeck ist, aber ganz anders. Da es nach dem Drittliga-Abstieg der U23 Borussia Dortmunds in der Regionalliga einen vierten Absteiger gab, erwischte es noch die Bergischen. Die haben sich nun aber auch den direkten Wiederaufstieg auf die Fahnen geschrieben und sind eindeutig der Topfavorit.

Dass mit dem vielen Geld, das Hohkeppels Präsident, Abteilungsleiter und Mäzen Hakan Ekmen zur Verfügung stellt, bislang aber nicht unbedingt effizient umgegangen worden ist, verdeutlicht indirekt das Statement des Sportdirektors Kevin Theisen bei der Vorstellung des neuen Trainers Pablo Gonzalez Huerta, 34-jähriger Inhaber der Pro-Lizenz und damit Fußballlehrer: „Er ist ein Trainer, der gemeinsam mit uns eine nachhaltige Struktur aufbauen möchte.“ Was eben auch heißt, dass es diese bei den Bergischen bislang nicht gegeben hat. Stattdessen wurde wahllos geheuert und gefeuert – Hauptsache, Ex-Profis. In der Hinsicht scheint in Hohkeppel nun also ein gewisses Umdenken einzusetzen. Denn Huerta hat einen Ruf als Talentförderer, hat zuletzt die U19 von Rot-Weiß Frankfurt trainiert und dabei etlichen Spielern den Weg in die Nachwuchsleistungszentren von Profiklubs geebnet.

Die bisherigen Transfers lassen in der Tat darauf schließen, dass beim SV zumindest partiell ein Umdenken stattgefunden hat – unter den Neuen sind auch Nachwuchsspieler. Dennoch hat der Verein aus der Gemeinde Lindlar auch wieder einige namhafte Akteure mit zumindest massig Regionalliga-Erfahrung verpflichtet – so noch jüngst die beiden 29-jährigen Oktay Dal (vom Wuppertaler SV) und Jannes Hoffmann (zurück vom FC Hürth) und zuvor auch schon Ufumwen Osawe (vom KFC Uerdingen).

Unter den vielen Abgängen ist auch Goalgetter Enzo Wirtz, in der abgelaufenen Saison Hohkeppels mit Abstand torgefährlichster Spieler. Der 29-Jährige, der in Beecks erster Regionalligasaison 2015/2016 für den FC spielte, hat sich dem wieder mal ambitionierten Regionalligisten Fortuna Köln angeschlossen.

Während Hohkeppel in der Regionalliga seine Heimspiele in der Dürener Westkampfbahn austrug, kehrt der SV in der Mittelrheinliga dafür in sein heimisches Waldstadion in Lindlar-Köttingen zurück.

SV Bergisch Gladbach

Wie Hohkeppel hatte auch Bergisch Gladbach in der letzten Saison ehrgeizige Ziele, wollte zumindest im oberen Drittel mitmischen. Auch da kam es dann allerdings ganz anders. Direkt nach dem 1:3 gegen Beeck Mitte Oktober trat Coach Mike Wunderlich zurück, aber auch Lukas Sinkiewicz, sein Interims-Nachfolger bis zur Winterpause, brachte das Team nicht in die Erfolgsspur zurück. Das gelang dann aber Kevin Kruth, der das Team im Januar übernahm. Der führte den SV aus dem Tabellenkeller und machte ihn noch zum viertbesten Rückrundenteam.

Mit dem SV dürfte folglich auch nun wieder definitiv zu rechnen sein, auch wenn der ganz große spektakuläre Transfer – zumindest bislang – unter den Neuen noch nicht zu finden ist. Dafür kann der Verein mit einem Pfund wuchern, das in dieser Liga ansonsten nur noch Beeck und Hennef vorweisen können: ein bereits regionalligataugliches Stadion. Kein anderes Stadion in der Mittelrheinliga hat so viele separate Eingänge, Zäune und Sektoren wie die Belkaw-Arena. An der Spielstätte würde ein Bergisch Gladbacher Aufstieg also gewiss nicht scheitern.

VfL Vichttal

Der Vizemeister der Saison 2023/2024 stürzte in der letzten Hinrunde total ab, war zur Winterpause völlig überraschend Letzter. Andi Avramovic, seit zehn Jahren Vichttals Coach, blieb aber unangetastet, saß weiter fest im Sattel. Was sich in der Rückrunde extrem auszahlen sollte. Mit einer Serie von zehn Siegen in Serie legte der VfL den Grundstein für den am Ende ganz sicheren Klassenerhalt, belegte in der Rückrundentabelle am Ende sogar Platz drei. Vor wenigen Tagen hat der Verein den Vertrag mit Avramovic bereits bis 2027 verlängert.

Gleich ein halbes Dutzend neuer Spieler kommt vom krisengeschüttelten Nachbarn Teutonia Weiden – darunter auch zwei absolute Hochkaräter für den Angriff: Yassine Ali Gnondi kam in der abgelaufenen Saison auf 18 Meisterschaftstore. Und Niklas Valerius war bei der Teutonia über viele Jahre der Torschütze vom Dienst, ehe er sich im Winter beim Hallencup der Aachener Sparkasse einen Kreuzbandriss zuzog und folglich die komplette Rückrunde ausfiel. Bis er seine alte Form wieder erreicht hat, dürften auch noch einige Monate ins Land ziehen.

Ebenfalls ein interessanter Neuzugang ist Mustapha Chahrour. Der Mittelfeldspieler kommt von den Sportfreunden Düren, hatte mit 22 Scorerpunkten maßgeblichen Anteil am erstmaligen Mittelrheinliga-Aufstieg der Sportfreunde. Umgekehrt verließ Vichttal mit Tugay Temel auch ein sehr torgefährlicher Stürmer. In drei Jahren erzielte der 31-Jährige für den VfL 53 Ligatore. Seine Tore schießt er künftig für die den TSV Düren in der Bezirksliga.

SSV Merten

Der Aufsteiger aus der Stadt Bornheim war in der abgelaufenen Saison eindeutig das positive Überraschungsteam der Liga, spielte auch noch ausgesprochen konstant. Sowohl in der Hin- als auch in der Rückrundentabelle belegte der SSV Platz zwei – und wurde am Ende folglich auch Vizemeister. Dass Merten mittlerweile eine richtig gute Adresse ist, beweisen auch zwei gestandene Neuzugänge: Michael Okoroafor und Hamza Salman kommen beide von Regionalliga-Aufsteiger Bonner SC.

Dass der SSV nun erneut ehrgeizige Ziele hat, verdeutlichte Coach Bünyamin Kilic gegenüber dieser Redaktion am letzten Spieltag, nachdem Beeck in Merten 1:4 verloren hatte: „Was die nächste Saison an der Spitze angeht, reden alle nur von Beeck, Bergisch Gladbach und nun auch Hohkeppel. Doch wir sind auch noch da. Nach Platz zwei wollen wir auch in der nächsten Saison sicherlich nicht nur Neunter werden, sondern auf alle Fälle ins obere Drittel. Mal sehen, was geht.“