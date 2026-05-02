Die Mitschülerin aus dem Nationalteam und der Bundesliga

Dass der Fußball früh in ihrer Kindheit eine Rolle spielte, ist bei drei älteren Brüdern nicht verwunderlich. Köpp hat im Garten mitgespielt, Spaß daran entwickelt und sich im ersten Verein angemeldet. Erste Adresse in der Stadt war damals noch der 1. FC Mönchengladbach. Später ging sie zum SV Bedburdyck-Gierath – und schließlich in den Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach. Dass Fußball mehr als nur ein Hobby sein kann, merkte Köpp spätestens mit ihrer ersten Einladung ins deutsche U15-Nationalteam. „Da dachte ich das erste Mal: Krass – weil alles so schnell ging. Ich habe damals erst ein Jahr bei der Borussia gespielt und bekam bereits eine DFB-Nominierung“, sagt Köpp.

Wie groß der Sprung in die Bundesliga war

Bereits damals gab es Interesse aus Essen. Köpp blieb jedoch bei der Borussia. „Ich glaube, dass die Zeit in Gladbach schon sehr wichtig war. Ich habe vor allem bei Kyra (Densing, damals Trainerin bei Borussia, Anm. d. Red.) und Christian (Klein, damals Trainer bei Borussia, Anm. d. Red.) sehr viel gelernt und bin früh ins Frauenteam hochgezogen worden. Das Vertrauen war mir wichtig“, sagt Köpp. Ihr Debüt in der 2. Bundesliga gab Köpp bei der Borussia im Sommer 2023 mit 16 Jahren. Ein Jahr später fühlte sie sich bereit für den Wechsel nach Essen.

Dass der Sprung von der zweiten in die erste Liga gewaltig ist, bekam Köpp in Essen schnell zu spüren. „Nach dem ersten Training habe ich meinen Berater angerufen und gesagt: Was ist hier los?“, sagt sie, bevor sie hinzufügt: „Es ist ein ganz anderes Tempo, vor allem für den Kopf, der alles schneller verarbeiten muss. Es gab Situationen, in denen ich den Ball angenommen und dann erst geschaut habe, wo ich überhaupt hinpasse – und dann war der Ball schon weg. Das war krass. Auch körperlich ist es eine ganz andere Stufe.“

Leonie Köpps ist mehr Freigeist als klassische Stürmerin

Mit der Zeit passte sich Köpp jedoch kontinuierlich dem Niveau an. Insbesondere im vergangenen Sommer verzeichnete sie enorme Verbesserungen, wie sie sagt: „In der Zeit habe ich einen riesigen Schritt gemacht – also vom Tempo, von den Abschlüssen her und vor allem von der Schnelligkeit im Kopf. Und auch beim Durchsetzungsvermögen. Ich gehe inzwischen ganz anders in die Zweikämpfe.“

Was allerdings beim Blick auf Köpps Statistiken noch fehlt: Tore. Ihren einzigen Saisontreffer erzielte sie beim 2:0-Sieg im Dezember gegen den 1. FC Nürnberg. Dabei ist Köpp Stürmerin – eigentlich. „Ich weiß natürlich, dass Stürmerinnen an Toren gemessen werden. Aber ich würde mich jetzt nicht als klassische Stürmerin beschreiben“, sagt Köpp. Denn die Gladbacherin ist eher ein Freigeist auf dem Feld, keine sture Vollstreckerin im Strafraum. Am wohlsten fühlt sich die 19-Jährige im „Neuner-, Zehner- oder Achterraum“, sagt sie, also irgendwo im Zentrum zwischen Mittellinie und Strafraum – als mitspielende Stürmerin.

Kommende Ziel: Klassenverbleib und die EM