Die Mitschülerin aus dem Nationalteam und der Bundesliga

Das erste Bundesligaspiel hat Leonie Köpp noch genau vor Augen. Es ist der 1. September 2024, ein Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim. Köpp gehört erst seit einigen Wochen zum Team der SGS Essen. Ein Einsatz am ersten Spieltag? Eher unwahrscheinlich für die 17-Jährige. Doch in der Nachspielzeit kommt das Zeichen – fertig machen zur Einwechslung. „Ich dachte mir: Ich mache jetzt einfach das, was ich kann: Fußball spielen. Was soll schon passieren?“, sagt Köpp. „Aber ich war ein bisschen nervös, muss ich zugeben.“
Ihr Einsatz gegen Hoffenheim dauert nur wenige Minuten, die SGS verliert 1:2. Für den Augenblick ist das zweitrangig: Aus der Fußballspielerin Köpp ist jetzt eine Bundesligaspielerin geworden – ein Status, den sie nie verlieren wird. „Nach dem Spiel konnte ich das alles gar nicht so richtig fassen. Mir ist sogar eine Träne heruntergekullert, weil ich sehr stolz auf den Moment war. Als Kind arbeitet man dem immer entgegen, in der Bundesliga zu landen. Und wenn man das schafft, ist es echt besonders“, sagt Köpp.
Seitdem sind eineinhalb Jahre vergangen. Köpp ist inzwischen eine feste Größe im Team: In der aktuellen Spielzeit kam sie an allen 23 Spieltagen für die SGS Essen zum Einsatz. Der Klub kämpft allerdings gegen den Abstieg: Drei Runden vor Schluss ist Essen Vorletzter, drei Zähler fehlen zum ersten Nichtabstiegsplatz, den der Hamburger SV belegt. Am vergangenen Wochenende gab es zumindest ein 4:3 gegen Carl Zeiss Jena – Köpp stand 90 Minuten auf dem Platz. Die Hoffnung auf den Klassenverbleib ist weiter da. „Wir glauben alle daran, dass wir die Liga halten“, sagt Köpp.
Die Mönchengladbacherin führt derzeit zwei Leben. Vormittags ist sie Schülerin an der Theodor-Heuss-Gesamtschule in Windberg. Ihre Leistungsfächer: Deutsch und Geschichte. Im kommenden Jahr steht das Abitur an. „Fußball und Schule bekomme ich beides gut geregelt“, sagt Köpp, die weiterhin in Mönchengladbach wohnt. Nachmittags dann der Wechsel in ihre andere Welt, die einer Profifußballerin. Mit dem Auto geht es über die A44 und A52 nach Essen, zur Helmut-Rahn-Sportanlage im Stadtteil Frohnhausen, dem Trainingsgelände der SGS Essen.
Dass der Fußball früh in ihrer Kindheit eine Rolle spielte, ist bei drei älteren Brüdern nicht verwunderlich. Köpp hat im Garten mitgespielt, Spaß daran entwickelt und sich im ersten Verein angemeldet. Erste Adresse in der Stadt war damals noch der 1. FC Mönchengladbach. Später ging sie zum SV Bedburdyck-Gierath – und schließlich in den Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach. Dass Fußball mehr als nur ein Hobby sein kann, merkte Köpp spätestens mit ihrer ersten Einladung ins deutsche U15-Nationalteam. „Da dachte ich das erste Mal: Krass – weil alles so schnell ging. Ich habe damals erst ein Jahr bei der Borussia gespielt und bekam bereits eine DFB-Nominierung“, sagt Köpp.
Bereits damals gab es Interesse aus Essen. Köpp blieb jedoch bei der Borussia. „Ich glaube, dass die Zeit in Gladbach schon sehr wichtig war. Ich habe vor allem bei Kyra (Densing, damals Trainerin bei Borussia, Anm. d. Red.) und Christian (Klein, damals Trainer bei Borussia, Anm. d. Red.) sehr viel gelernt und bin früh ins Frauenteam hochgezogen worden. Das Vertrauen war mir wichtig“, sagt Köpp. Ihr Debüt in der 2. Bundesliga gab Köpp bei der Borussia im Sommer 2023 mit 16 Jahren. Ein Jahr später fühlte sie sich bereit für den Wechsel nach Essen.
Dass der Sprung von der zweiten in die erste Liga gewaltig ist, bekam Köpp in Essen schnell zu spüren. „Nach dem ersten Training habe ich meinen Berater angerufen und gesagt: Was ist hier los?“, sagt sie, bevor sie hinzufügt: „Es ist ein ganz anderes Tempo, vor allem für den Kopf, der alles schneller verarbeiten muss. Es gab Situationen, in denen ich den Ball angenommen und dann erst geschaut habe, wo ich überhaupt hinpasse – und dann war der Ball schon weg. Das war krass. Auch körperlich ist es eine ganz andere Stufe.“
Mit der Zeit passte sich Köpp jedoch kontinuierlich dem Niveau an. Insbesondere im vergangenen Sommer verzeichnete sie enorme Verbesserungen, wie sie sagt: „In der Zeit habe ich einen riesigen Schritt gemacht – also vom Tempo, von den Abschlüssen her und vor allem von der Schnelligkeit im Kopf. Und auch beim Durchsetzungsvermögen. Ich gehe inzwischen ganz anders in die Zweikämpfe.“
Was allerdings beim Blick auf Köpps Statistiken noch fehlt: Tore. Ihren einzigen Saisontreffer erzielte sie beim 2:0-Sieg im Dezember gegen den 1. FC Nürnberg. Dabei ist Köpp Stürmerin – eigentlich. „Ich weiß natürlich, dass Stürmerinnen an Toren gemessen werden. Aber ich würde mich jetzt nicht als klassische Stürmerin beschreiben“, sagt Köpp. Denn die Gladbacherin ist eher ein Freigeist auf dem Feld, keine sture Vollstreckerin im Strafraum. Am wohlsten fühlt sich die 19-Jährige im „Neuner-, Zehner- oder Achterraum“, sagt sie, also irgendwo im Zentrum zwischen Mittellinie und Strafraum – als mitspielende Stürmerin.
Im Sommer könnte der nächste Höhepunkt folgen. Vor zwei Wochen qualifizierte sich die deutsche U19-Nationalmannschaft für die Europameisterschaft vom 27. Juni bis 10. Juli in Bosnien und Herzegowina. Köpp gehörte zuletzt zur Startelf und darf sich berechtigte Hoffnungen auf eine Nominierung machen. „Für mich ist es ein ganz, ganz großes Ziel und ein Traum, so eine EM zu spielen“, sagt sie.
Zuvor soll mit der SGS Essen aber der Klassenverbleib in der 1. Bundesliga gelingen. Unter anderem am letzten Spieltag – beim Highlightspiel vor großer Kulisse im Stadion an der Hafenstraße gegen den SC Freiburg. Und vielleicht gelingt es Köpp im Endspurt noch, ihr Trefferkonto zu erhöhen.
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