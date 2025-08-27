»Die mit Abstand schlechteste Leistung«: Gebenbach erlebt Waterloo

Sie standen unter Zugzwang, wollten laut Trainer Markus Kipry „ihr Leben auf dem Platz lassen“ und „das Spiel ganz klar für sich entscheiden“. Heraus sprang eine Blamage, ein Debakel. Die DJK Gebenbach erlebte am Mittwoch einen rabenschwarzen Abend. Sie verlor das Nachholspiel gegen die SpVgg Bayern Hof auf heimischem Geläuf mit 1:7 (0:3). Mann des Tages bei der dritten DJK-Niederlage in Folge: Hofs Zwei-Meter-Mann Lukas Seidel, der vier der sieben Tore erzielte.

Natürlich, gegen eine derzeit formstarke Hofer Mannschaft darf man mal verlieren. Die Art und Weise dieser Niederlage gefiel Erdal Izmire, dem sportlichen Leiter der DJK Gebenbach, aber überhaupt nicht. Unmittelbar nach dem Abpfiff sagte er im Gespräch mit FuPa: „Grundsätzlich ist es sehr schwierig, direkt nach dem Spiel die passenden Worte zu finden.“ Nachgefragt, woran es gelegen habe, antwortete Izmire: „Es hat an allem gelegen. Von A bis Z. Das Einfachste hat nicht geklappt, während beim Gegner alles geklappt hat. Ich glaube, wir hätten heute gegen jeden verloren.“

Schon in der ersten Halbzeit ließ die DJK hinten zu viel zu. Die Konsequenz: Ein Doppelpack des angesprochenen Lucas Seidel (22., 40.) sowie ein Treffer von Paul Tittmann (42.) ließen die Oberfranken bis zum Halbzeitpfiff auf 3:0 davonziehen. „Nach dem 2:0 und 3:0 haben wir es mehr oder weniger hingenommen“, kreidete Izmire an. Coach Kipry reagierte in der Halbzeit mit einem Vierfach-Wechsel, brachte unter anderem die Offensivposten Salah El Berd und Leon Brandl. Kiprys Mannschaft kam zunächst auch verbessert aus der Kabine. Mit einem weiteren Doppelpack von Seidel zum 0:5 (60./63.) war die Messe allerdings endgültig gelesen. In der Folge legte Hof noch zwei Tore nach. Dass Alex Moratz quasi mit dem Schlusspfiff den Ehrentreffer für Gebenbach erzielte – geschenkt.

„Wir waren nicht in den Zweikämpfen drin. Hof hat in brenzligen Situationen unser Spiel absolut clever kaputtgelacht. Wir waren in allen Belangen unterlegen“, legte DJK-Sportchef Izmire den Finger in die Wunde. „Ich kann heute nichts Positives sagen. Das war seit meiner Zeit als Sportlicher Leiter die mit Abstand schlechteste Leistung.“ Bereits am Freitag ergibt sich für Vogl, El Berd & Co. die Chance auf Wiedergutmachung. Mit dem SC Eltersdorf wartet die nächste schwere Heim-Aufgabe. Derweil geht die SpVgg Bayern Hof tags darauf mit breiter Brust ins Heimspiel gegen den FC Ingolstadt II.