Die Mission Oberliga hat begonnen

Die Jubelarien nach dem ersten Aufstieg der Vereinsgeschichte in die Oberliga bei den Fußballern des VfL Jüchen/Garzweiler und der Holzheimer SG und die anschließenden Mannschaftsfahrten nach Mallorca liegen gerade mal ein paar Wochen zurück, doch seit dem vergangenen Wochenende ist der Fokus in beiden heimischen Mannschaften wieder ein anderer.

Mit dem Start der Vorbereitung steht wieder die Leistung im Mittelpunkt, bis zum Meisterschaftsstart am 17. August soll mit den zahlreichen Zugängen ein Mannschaftsgefüge gefunden werden, das in der Lage ist, den Klassenverbleib zu bewerkstelligen.

Wobei die Jüchener ihre Kaderplanungen trotz verstrichener Abmeldefrist noch gar nicht gänzlich abgeschlossen haben. Stand jetzt umfasst der Kader des Landesliga-Meisters der Vorsaison 21 Feldspieler plus drei Torhüter. Da könnten noch zwei, drei Neue hinzukommen. „So ist der Kader zu klein. Aber das haben wir bewusst so gehandhabt. Voriger Saison war unser Kader zu früh zu voll. Jetzt haben wir Plätze freigehalten, damit wir niemanden ablehnen müssen, wenn sich noch die Möglichkeit ergibt, einen starken Spieler zu verpflichten“, erklärt VfL-Coach Daniel Klinger. Wobei er auch jetzt schon von der Qualität seines Kaders überzeugt ist, die beiden ersten Trainingstage am Freitag und Samstag haben ihn bestätigt. „Bei einigen Übungen habe ich selbst mitgemacht. Da hat man direkt gemerkt, was für starke Spieler wir dazubekommen haben“, betont Klinger.

Unter den bislang neun Jüchener Zugängen ist für ihn Tobias Lippold der Königstransfer, schließlich gehörte der 31-Jährige beim künftigen Ligakonkurrenten 1. FC Monheim über viele Jahre zu den absoluten Leistungsträgern. Er soll für neue Impulse im offensiven Mittelfeld sorgen. Personellen Handlungsbedarf sieht Klinger beispielsweise noch auf der Außenbahn. Auch weil noch nicht hundertprozentig klar ist, wie sich der Gesundheitszustand des in Bestform pfeilschnellen Alexander Hahn entwickelt. Schon in der Aufstiegssaison fiel er lange verletzt aus, nun musste er am Freitag das erste Training wegen Kniebeschwerden abbrechen. Nach seiner schweren Muskelverletzung in der Schlussphase der vorigen Saison ist Innenverteidiger Jochen Schumacher auf gutem Weg zu alter Stärke, dennoch hätte sein Coach nichts dagegen, wenn sich noch ein entwicklungsfähiger Abwehrspieler seinem Kader anschließen würde. „Voraussetzung für Neuverpflichtungen ist aber, dass sie uns weiterbringen. Nur den Kader auffüllen werden wir nicht“, betont Klinger. Was die Testspiele anbelangt, am Mittwoch steigt das erste beim Bezirksligisten TuS Wickrath, wartet der Höhepunkt kurz vor dem Meisterschaftsauftakt am 12. August mit der Partie beim Mittelrheinligisten FC Wegberg-Beeck. Am Sonntag davor wird es allerdings schon im Niederrheinpokal ernst, der Gegner steht aber noch nicht fest.

Die erste Runde im Pokalwettbewerb auf Niederrheinebene musste die Holzheimer SG in ihre Planungen nicht einbeziehen, die verpasste Qualifikation gehörte zu den Enttäuschungen in einer sehr wechselhaften Spielzeit, die dem Verein dennoch ein dickes Happy End bescherte. Unter Trainer Jesco Neumann legte die HSG bekanntlich eine beeindruckende Aufholjagd hin, die am letzten Spieltag in Amern im viel umjubelten Oberliga-Aufstieg gipfelte. Erstaunlich war, dass es trotz des großen Erfolgs zum Abschied einiger Aufstiegshelden kam. Bei Routinier Maik Odenthal war das schon länger klar gewesen, doch auch Kapitän Aram Abdelkarim und Defensivspezialist Maurice Pluntke, die beide mit großen Vorschusslorbeeren von höherklassigen Vereinen gekommen waren, verabschiedeten sich nach nur einer Saison schon wieder.

„Wir sind ihnen sehr dankbar, weil sie großen Anteil an unserem Aufstieg hatten. Jetzt gilt es, die Lücken zu füllen. Wir haben einige Kandidaten, denen ich das zutraue“, sagt HSG-Coach Jesco Neumann. Wobei er dabei nicht nur einen der bislang 14 Zugänge im Blick hat, auch unter den verbliebenen Spielern aus dem Kader der Vorsaison sieht er noch großes Potenzial, um Führungsrollen zu übernehmen. „Aber so etwas muss sich entwickeln, nicht jeder Spieler ist der Typ dafür“, erklärt Neumann, der seinen Kader gleich zum Auftakt der Vorbereitung mächtig rannahm. Am Samstag ging es nach einer ersten Einheit auf der eigenen Anlage direkt zum ersten Testspiel beim TuS Wickrath, das mit einem 1:1 endete. „Das Ergebnis war da wirklich total unwichtig. Uns war klar, dass da noch nicht allzu viel zusammenpassen konnte“, sagte Neumann.

Mehr Zug dürfte aber schon am kommenden Samstag drin sein, denn dann geht es zum nach wie vor in der Landesliga kickenden Lokalrivalen SC Kapellen. Die Vorbereitung hält auch eine Partie gegen einen höherklassigen Gegner bereit, am 20. Juli geht’s zum Regionalliga-Aufsteiger SSVg Velbert. Ein guter Leistungstest ist sicher auch die Partie am 29. Juli daheim gegen den künftigen Ligakonkurrenten SC St. Tönis. Neumann: „Wir müssen in der Vorbereitung zeigen, dass wir die Oberliga annehmen. Wir müssen deutlich mehr tun und fitter sein.“