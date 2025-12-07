– Foto: Birte Meyer

Die Mischung macht's: Heeslingen II schlägt Oyten mit 4:1 "Wir haben wirklich sehr, sehr guten Fußball gezeigt"

Der HSC II hat im letzten Heimspiel des Jahres einen verdienten 4:1-Erfolg gegen das favorisierte Team aus Oyten gefeiert. "Wir haben heute eine eine starke Leistung abgeliefert und über weite Strecken sehr guten Fußball gezeigt", so Cordes.

Fr., 05.12.2025, 19:30 Uhr Heeslinger SC Heeslingen II TV Oyten TV Oyten 4 1 Abpfiff

Nach der klaren Niederlage in Anderlingen gab es im Heeslinger Team einige Veränderungen. Robin Cordes setzte dabei auf eine Mischung aus sehr jungen und aus erfahrenen Spieler. So waren nicht weniger als fünf Spieler im Team, die 20 Jahre und jünger waren. Zudem stand Kapitän Calvin Blicharski nach einer fast 15-monatigen Verletzung wieder von Beginn an Team. Schnell zeigte sich, dass sich beide Maßnahmen überaus positiv auf das Spiel der Gastgeber auswirkten.



Während Calvin Blicharski in der Abwehr die Regie übernahm, wirbelten die Youngster gemeinsam mit etablierten Spielern wie Mika Kraßmann, Marco Sobolewski oder auch Daniel Holsten im Mittelfeld und Angriff. Zwar musste die Cordes-Elf gleich zu Beginn einen Dämpfer hinnehmen, denn die Gäste waren bereits nach sieben Minuten durch einen Treffer von Vafing Jabateh mit 1:0 in Führung gegangen, doch das konnte den Elan der Platzherren nicht bremsen. Heeslingen übernahm schnell die Regie im heimischen Waldstadion und zog ein gefälliges Kombinationsspiel auf. Nach einer halben Stunde folgte die Belohnung für den engagierten Auftritt. Nico Beyer vollendete einen Angriff zum 1:1-Ausgleich. Im weiteren Verlauf mussten die Platzherren nur noch eine brenzlige Situation überstehen. Nach einem Konter hatte Szymon Szwarmach freie Bahn, scheiterte aber am gut aufgelegten Florian Bente im Tor der Gastgeber.