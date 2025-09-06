Die Mischung macht’s beim FCM und in Meerbusch

Aufseiten des TSV gehören unter anderem Leonel Kadiata und Kapitän Daniel Hoff, die beide bereits in der Regionalliga spielten, zu den Führungsspielern. Auch Noah Korczowski bringt bereits viel Erfahrung mit, unter anderem aus der Bundesliga und 3. Liga, und ist somit ein wichtiger Eckpfeiler in Meerbusch. Zu den Nachwuchsspielern mit Potenzial zählt auch der US-Amerikaner Micah Cain. Im Sommer verstärkte sich Meerbusch zudem mit Talenten wie Pablo Ramm, der in der Saison 2023/24 beim SC Kapellen-Erft 31 Tore erzielte.

Am vergangenen Sonntag musste sich der TSV jedoch überraschend bei Adler Union Frintrop mit 0:3 geschlagen geben. Ruess weiß dieses Ergebnis aber einzuordnen. „Das war wohl eher eine schlechtere Leistung aufseiten von Meerbusch, die wahrscheinlich so in der Regelmäßigkeit nicht vorkommt. Da sollte man sich nicht dran orientieren, das werden wir auch nicht.“ Denn den Gegner kennt man in Monheim gut. In der vergangenen Saison gewann man sowohl zu Hause als auch auswärts, beide Partien gestalteten sich allerdings knapp. Im Hinspiel gewann der FCM 2:0, erzielte aber erst in der Nachspielzeit den zweiten Treffer. Im Rückspiel glich der TSV in der 88. Minute aus, in der Nachspielzeit gelang den Monheimern per Elfmeter allerdings noch der 3:2-Siegtreffer.

Ruess erwartet intensives Spiel auf Augenhöhe

„Wir wissen, was auf uns zukommt. Meerbusch ist traditionell eine sehr technische und spielstarke Mannschaft, die auch immer den Anspruch hat, sich in einer vernünftigen Tabellenregion zu bewegen“, sagt Ruess zum kommenden Gegner. Für den FCM-Trainer ist aber auch klar, worauf es für seine Mannschaft am Sonntag ankommen wird. Da steht vor allem die eigene Leistung auf dem Plan. „Wir wollen immer griffig und hungrig bleiben. Hungrig, uns zu verbessern und Erfolgserlebnisse zu feiern. Das muss dann auch nicht immer das nackte Ergebnis bleiben. Erfolgserlebnisse können auch Verbesserungen im Verhalten auf dem Platz, im und gegen den Ball, Tore oder gute Pressing-Momente sein“, erklärt Ruess.

Für den FCM, der einen guten Saisonstart hinlegte, geht es zu Gast beim TSV jetzt um die nächsten drei Punkte. Ruess weiß genau, welche Art von Spiel seine Mannschaft erwartet: „Ich glaube, dass das ein intensives Spiel wird, wo sich zwei Mannschaften begegnen, die grundsätzlich auf Augenhöhe sind. Da kann und wird dann auch die Tagesform entscheidend sein.“ Ruess appelliert dahingehend an seine Mannschaft. „Wir müssen sattelfest sein für das Spiel. Wir müssen vorbereitet sein, mit Herz in der Hand und kühlem Kopf“, verdeutlicht er. Mit viel Intensität und Kampfbereitschaft wollen die Monheimer am Sonntag wieder eine gute Leistung auf den Platz bringen.