Die Minimalisten sind bestens drauf Kreisklasse B Sinsheim +++ Die SpG Eichelberg/Landshausen mischt munter mit im Aufstiegskampf +++ Höhn: "Die Teamchemie ist überragend" von red. · 03.04.2026, 18:00 Uhr · 0 Leser

Eichelberg/Landshausen (schwarz) macht diese Runde eine gute Figur. – Foto: Berthold Gebhard

Knapper geht´s kaum. Zehn von dreizehn Siegen hat die SpG Eichelberg/Landshausen mit einem Tor Unterschied gewonnen. "Punktetechnisch ist es perfekt", sagt daher auch Steven Höhen. Der 33-Jährige coacht die Spielgemeinschaft zusammen mit Carlos Albuquerque, Dominik Klefenz unterstützt die beiden als spielender Co-Trainer.

Die Stimmung ist obendrein bestens bei der der Mannschaft, die ihre Premierensaison als SpG absolviert und sich nach wie vor die Chancen auf den Aufstieg offenhält. "Wir haben immer 16 Jungs plus X im Training, daher sind alle fit und die Chemie stimmt", sagt Höhn und lacht, "wir sind einfach eine richtig geile Truppe." Die gute Laune trägt ihren Teil zum starken Saisonverlauf bei, wie er weiter erläutert, "jeder kämpft bis zum Schluss, bei uns lässt keiner den Kopf hängen." Lohn der vielen Mühen ist die Platzierung in der Spitzengruppe, zusammen mit dem SC Siegelsbach und dem FV Elsenz. Jene beiden Konkurrenten wollen den Aufstieg laut Höhn, "vermutlich ein bisschen mehr als wir, da wir vollkommen befreit aufspielen können."

Es ist weiter voll des Lobes für die beiden Konkurrenten: "Gegen Elsenz waren wir in beiden Spielen schwächer, haben aber die Tore geschossen." Die Ergebnisse, welch Wunder, waren mit 2:1 in der Vorrunde und 3:2 in der Rückrunde vor vier Wochen ganz knappe Angelegenheiten für Eichelberg/Landshausen. Über Siegelsbach kann der SpG-Trainer ebenfalls nur Positives berichten: "Die haben eine überragende Qualität in ihren Reihen, da muss man sich zum Vergleich nur das Torverhältnis anschauen." Jenes Torverhältnis wird diese Runde kein Pluspunkt mehr werden für Eichelberg/Landshausen. Das ist aber auch kein Problem. Entscheidend werden die anstehenden direkten Duelle sein und dahingehend verspricht das Gastspiel am Sonntag beim SV Fortuna Bargen sehr interessant zu werden. Die Marrone-Elf hat sich nach der Winterpause mit überzeugenden Ergebnissen an die Spitzengruppe herangepirscht und darf zumindest von mehr träumen.