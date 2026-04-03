Die Minimalisten sind bestens drauf

Knapper geht´s kaum. Zehn von dreizehn Siegen hat die SpG Eichelberg/Landshausen mit einem Tor Unterschied gewonnen. "Punktetechnisch ist es perfekt", sagt daher auch Steven Höhen. Der 33-Jährige coacht die Spielgemeinschaft zusammen mit Carlos Albuquerque, Dominik Klefenz unterstützt die beiden als spielender Co-Trainer.
Die Stimmung ist obendrein bestens bei der der Mannschaft, die ihre Premierensaison als SpG absolviert und sich nach wie vor die Chancen auf den Aufstieg offenhält. "Wir haben immer 16 Jungs plus X im Training, daher sind alle fit und die Chemie stimmt", sagt Höhn und lacht, "wir sind einfach eine richtig geile Truppe."
Die gute Laune trägt ihren Teil zum starken Saisonverlauf bei, wie er weiter erläutert, "jeder kämpft bis zum Schluss, bei uns lässt keiner den Kopf hängen." Lohn der vielen Mühen ist die Platzierung in der Spitzengruppe, zusammen mit dem SC Siegelsbach und dem FV Elsenz. Jene beiden Konkurrenten wollen den Aufstieg laut Höhn, "vermutlich ein bisschen mehr als wir, da wir vollkommen befreit aufspielen können."
Es ist weiter voll des Lobes für die beiden Konkurrenten: "Gegen Elsenz waren wir in beiden Spielen schwächer, haben aber die Tore geschossen." Die Ergebnisse, welch Wunder, waren mit 2:1 in der Vorrunde und 3:2 in der Rückrunde vor vier Wochen ganz knappe Angelegenheiten für Eichelberg/Landshausen. Über Siegelsbach kann der SpG-Trainer ebenfalls nur Positives berichten: "Die haben eine überragende Qualität in ihren Reihen, da muss man sich zum Vergleich nur das Torverhältnis anschauen."
Jenes Torverhältnis wird diese Runde kein Pluspunkt mehr werden für Eichelberg/Landshausen. Das ist aber auch kein Problem. Entscheidend werden die anstehenden direkten Duelle sein und dahingehend verspricht das Gastspiel am Sonntag beim SV Fortuna Bargen sehr interessant zu werden. Die Marrone-Elf hat sich nach der Winterpause mit überzeugenden Ergebnissen an die Spitzengruppe herangepirscht und darf zumindest von mehr träumen.
Höhn ist sich sicher: "Der April wird der Monat der Wahrheit." Da seine und Albuquerques Truppe jetzt noch im Aufstiegsrennen vertreten ist, fehlt es selbstverständlich nicht an Motivation. Höhn verrät: "Wir haben den Jungs gesagt, dass es eine tolle Sache ist im April noch Aufstiegschancen zu haben und man vermutlich nicht oft die Gelegenheit bekommt eine Relegation zu erreichen."
Richtung neue Saison sind keine großen Veränderungen in Eichelberg und Landshausen geplant. "Wenn man 18, 19 Leute im Kader hat, die alle wollen, muss man keine fünf neuen holen", werden Höhn und seine Mitstreiter größtenteils auf den aktuellen Kader zurückgreifen. Ein Abgang steht jedoch fest. Maximilian Klein wird die SpG in Richtung seines Heimatvereins SV Hilsbach verlassen. Routinier Sascha Imhof, der vor wenigen Tagen seinen 40. Geburtstag gefeiert hat, hat noch nicht entschieden, ob er weitermacht.