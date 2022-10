Die Minimalisten der U21 des SC Paderborn schlagen wieder zu

Wieder war es eng, wieder war es eine lange Zitterpartie. Die U21 des SC Paderborn ging nach einer Intensiven Partie gegen den ASC Dortmund am Ende als Glücklicher Sieger vom Feld. 2:1 hieß es nach Abpfiff durch zwei Tore von Czok. Dabei machte die U21 kein wirklich gutes Spiel, doch am Ende war man die effektiviere Mannschaft. Der Spielstil der U21 von Paderborn erinnert an Eintracht Braunschweig mit Trainer Marco Antwerpen aus der 3 Liga Saison 19/20, wo man keinen schönen Fussball spielte aber die Tore machte und am Ende den Aufstieg in die 2 Bundesliga schaffte, auch hier gibt es Parallelen die U21 des Paderborn spielt keinen attraktiven Fussball, aber die Ergebnisse sprechen für sich, auch diese Saison ist der Aufstieg in die Regionalliga möglich, bei einem 4. Tabellenplatz zwei Punkte hinter Tabellenführer TUS Bövinghausen.

Thomas Bertels musste kurzfristig seine Elf auf eine Position zum Siegen Spiel verändern Hemazro(Oberschenkel Probleme) fiel aus, dafür rückte Oelkers in die erste Elf. Strohdick kehrte in den Kader zurück, nachdem er seine muskulären Probleme eigentlich überwunden hatte, er nahm jedoch zunächst auf der Bank Platz, man wollte ihn eigentlich schonen, kein Risiko gehen und ihn nur im aller größten Notfall ins Spiel bringen. Der neue ASC Dortmund Trainer Dennis Hübner musste im Spiel gegen SC Paderborn U21 seine Elf notgedrungen ändern, Bulut(Knieprobleme) fiel aus, dafür rückte West in die Startelf.