Die Minimalisten der U21 des SC Paderborn 07 schlagen wieder zu Wieder war es eng, wieder war es eine lange Zitterpartie. Die U21 des SC Paderborn ging nach einer Intensiven Partie gegen den ASC 09 Dortmud als glücklicher Sieger vom Feld.

2:1 hieß es nach Abpfiff durch zwei Tore von Czok. Dabei machte die U21 kein wirklich gutes Spiel, war man am Ende aber die effektiviere Mannschaft. Der Spielstil der Paderborner U21 erinnert an Eintracht Braunschweig mit Trainer Marco Antwerpen aus der Drittliga-Saison 2019/20, in der man keinen schönen Fußball spielte, aber die Tore machte und am Ende den Aufstieg in die 2 Bundesliga schaffte. Auch hier gibt es Parallelen: die U21 des Paderborn spielt keinen besonders attraktiven Fußball, aber die Ergebnisse sprechen für sich, so dass der Aufstieg in die Regionalliga möglich ist als aktuell Tabellenvierter mit nur zwei Punkten hinter Tabellenführer TuS Bövinghausen.

SCP-Coach Thomas Bertels musste kurzfristig seine Elf auf einer Position gegenüber dem Siegen-Spiel verändern. Hemazro (Oberschenkelprobleme) fiel aus, dafür rückte Oelkers in die erste Elf. Strohdick kehrte in den Kader zurück, nachdem er seine muskulären Probleme überwunden hatte, nahm jedoch zunächst auf der Bank Platz, da man ihn noch schonen und kein Risiko eingehen wollte. Der neue ASC-Trainer Dennis Hübner musste seine Elf notgedrungen ändern. Bulut (Knieprobleme) fiel aus, dafür rückte West in die Startelf. Czok mit Doppelpack Vor rund 101 Zuschauern erwischte Paderborn einen Blitzstart. Die erste Torchance war sofort drin, Czok tauchte frei vor Oberwahrenbrock auf, ließ dem Torhüter keine Chance und schob den Ball sicher zur 1:0-Führung ein (4.). Dortmund hatte die Anfangsminuten vollkommen verschlafen, jedoch kippte das Spiel nach und nach zugunsten der Gäste. Paderborn ruhte sich zu sehr auf der Führung aus, ließ den Gegner kommen. Der ASC hatte danach mehr Ballbesitz, die Spielkontrolle auf seiner Seite und versuchte Druck auf die U21 auszuüben. Von Minute zu Minute wurden die Gäste spielbestimmender, konnten sich im letzten Drittel aber nicht zwingend durchsetzen. Der Ausgleich lag in der Luft, die Aplerbecker mühten sich mit Kräften. Die Chance hatte aber plötzlich Paderborn, Martin-Pereux schoss aus spitzem Winkel, scheiterte an Oberwahrenbrock, der sich groß machte (23.). Die Paderborner, die weiter defensiv orientiert waren, versuchten es immer wieder mit langen Bällen nach vorne auf Czok. In der 35 Minute rückte dieser erneut in den Fokus, als ein solch langer Ball über die Abwehr genau in den Lauf kam. Czok nutzte die überhaupt erst dritte Tormöglichkeit der Paderborner und traf per Flachschuss ins linke untere Eck zum 2:0 (35.). Es sollte die letzte Möglichkeit für Paderborn im ganzen Spiel bleiben. Von da an ging es nur noch in eine Richtung, auf das Tor von SCP-Keeper Jovan Jovic. Schon vor der Halbzeit hätte Dortmund zum Anschlusstreffer kommen müssen. Zweimal war es Podehl, der gute Torchancen liegen ließ, zuerst wurde sein Schuss nach einer Flanke von Stuhldreier im Strafraum im letzten Moment von einem Gegenspieler zur Ecke abgefälscht (43.), dann nutzte Podehl auch die beste Möglichkeit im ersten Durchgang für die Gäste nicht, als er völlig frei aus kurzer Distanz drüber schoss, nachdem Stabenau die Kugel mit der Brust unfreiwillig vorlegte (45.+1). Es blieb bei der schmeichelhaften Pausenführung für die Paderborner, die mindestens ein Tor zu hoch ausgefallen war. Aplerbeck drückt und drückt