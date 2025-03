„Die Messlatte liegt hoch“: FSV 08 Bietigheim-Bissingen mit Heimspiel

Starke Offensive trifft auf Heimstärke

Mit 56 Treffern stellt Nöttingen eine der torgefährlichsten Mannschaften der Liga. Der FSV 08 hingegen hat in dieser Saison eine beachtliche Heimbilanz aufgebaut – zuletzt konnte man unter anderem Calcio Leinfelden-Echterdingen mit 4:1 bezwingen. Krak warnt dennoch vor der Offensivqualität der Gäste: „Uns ist bewusst, dass es eine absolute Spitzenleistung braucht, um den Sieg zu holen.“

Wiedersehen mit dem Hinspielerfolg

Im Hinspiel setzte sich der FSV 08 mit 2:0 in Nöttingen durch. Damals trafen Nikolaos Dobros und Lukas Böhm, der auch am vergangenen Spieltag in Reutlingen das wichtige Ausgleichstor erzielte. Die Erinnerungen an das Auswärtsspiel geben Zuversicht – dennoch warnt Krak: „Ich erwarte ein intensives, hart umkämpftes und spannendes Spiel.“

Tabellenkonstellation – Spannung garantiert

Die Tabellensituation verheißt ein echtes Duell auf Augenhöhe. Nöttingen liegt aktuell mit 36 Punkten auf Rang sieben, der FSV 08 mit 30 Zählern auf Platz elf. Mit einem Heimsieg könnte man nicht nur an mehreren Teams vorbeiziehen, sondern auch den Abstand zur oberen Tabellenhälfte verkürzen.

Personelle Lage stabilisiert sich

Nach einigen verletzungsbedingten Ausfällen in den letzten Wochen kann Haris Krak personell wieder auf eine breitere Auswahl zurückgreifen. Die Trainingswoche war geprägt von intensiver taktischer Arbeit und gezielter Vorbereitung auf die Spielweise der Gäste. Der Fokus liegt auf einer stabilen Defensive, schnellem Umschaltspiel und effizienter Chancenverwertung. „Doch in unserem Stadion wollen und können wir immer gewinnen“, betont Krak vor dem Flutlichtspiel.

Anstoß am Freitagabend

Die Partie gegen den FC Nöttingen wird am Freitagabend um 19 Uhr im Bruchwaldstadion angepfiffen. Mit der Unterstützung der eigenen Fans soll der neunte Saisonsieg eingefahren werden. "Die Messlatte liegt hoch, aber zu Hause sind wir bereit, über uns hinauszuwachsen", sagt Haris Krak.