Die Merler Mädels wieder in der Spur und mit Torlaune.

Mit der Zeit wurden die Angriffe auch immer drückender, sodass es in der 11. Spielminute durch Annika M. erstmals im gegnerischen Tor zappelte. Das Spiel blieb auch nach der 0:1 Führung der Merlerinnen weiterhin sehr einseitig, sodass zur Halbzeit noch auf 0:3 hoch gestellt werden konnte. Torschützen hier waren in der 19. Spielminute Maike, in der 39. Spielminute Anna-Lena. So ging es mit einer 0:3 Führung in die Halbzeit.

Mit Anpfiff der ersten Halbzeit hatten die Merler Damen bereits die erste Großchance, die aber leider noch vergeben wurde. Mit fortschreitendem Spielverlauf verlagerte sich das Spiel zunehmend in die Brauweiler Platzhälfte. Auch aufgrund der gut mitspielenden Merler Hintermannschaft gelang es, sich den Gegner zurechtzulegen und anschließend schnell in das Umschaltspiel zu gehen. Die wenigen Offensivaktionen der Brauweiler Damen wurden konsequent verteidigt.

An diesem Sonntag stand die nächste Pflichtaufgabe auf dem Programm der Merler Damen. Es ging zum aktuellen Tabellenletzten aus Brauweiler. Mit bis dato einem Unentschieden war die Favoritenrolle von Anfang an klar vergeben. Doch die Merlerinnen hatten klar vor Augen, man Brauweiler nicht unterschätzen dürfe.

Das Ergebnis war bis dato zu keinem Zeitpunkt gefährdet, allerdings fand das Trainerteam, dass nach vorne noch deutlich mehr getan werden kann und muss. Mit dieser Vorgabe wurden die Merler Damen in die zweite Halbzeit geschickt.

Doch auch die zweite Spielhälfte startete Träge und die Merlerinnen kamen erst in der 56. Minute zum vierten Torerfolg durch die Kapitänin Annika M. Der Knoten schien geplatzt und der Gegner gebrochen. Die kurz nach der Halbzeit eingewechselte Alexandra konnte in der 66. Spielminute nach einem schön zuende gespielten Angriff der Merler Offensive zum 0:5 einschieben. Mit einem Doppelpack zum 0:6 (69. Spielminute) und 0:7 (74. Spielminute) durfte sich auch nochmal Anna-Lena in die Torschützenliste eintragen. Den Schlusspunkt setze Lena B. in der 80. Spielminute zum am Ende verdienten 0:8 für die Damen aus Merl. Nach pünktlichen 90 Minuten pfiff der Spielleiter das Spiel ab.

Das Fazit des Trainerteams viel dementsprechend positiv aus. Die Merlerinnen haben sich nach dem Rückschlag in der Liga von vor zwei Wochen geschüttelt, an den Fehlern gearbeitet und die Brauweiler Damen fußballerisch an die Wand gespielt. Mit diesem neu gewonnen Selbstvertrauen starten sie in die kommende Trainingswoche und bereiten sich auf die Mannschaft des SV Deutz vor. Anstoß zum letzen Heimspiel in diesem Jahr ist hierbei am kommenden Sonntag, den 04.12, um 13:30 Uhr auf heimischer Anlage.

Den Damen aus Brauweiler wünscht man trotz der hohen Niederlage alles Gute und viel Erfolg für die weiteren Spiele.