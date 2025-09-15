Der VfL Jüchen hat sein Spiel gedreht. – Foto: Michael Schnieders

Die Mentalitätsmonster aus Jüchen schlagen wieder zu Oberliga: Zwar gerät der Aufsteiger in Monheim früh ins Hintertreffen, kann sich in der zweiten Hälfte aber auf seine eingewechselten Spieler verlassen. Schütz und Inoue treffen. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein VfL Jüchen FC Monheim

Nach dem Schlusspfiff in Monheim genehmigte sich Daniel Klinger mit seinen Fußballern erstmal einige Gläser Kölsch aus dem vom Sponsor organisierten Fass. Diese Partie der Oberliga Niederrhein musste der Trainer des VfL Jüchen-Garzweiler in aller Ruhe sacken lassen. Denn bis zum 2:1-Sieg (Halbzeit 0:1) beim 1. FC Monheim hatte der Liga-Neuling mehr als 90 extrem aufreibende Minuten zu überstehen gehabt.

Gestern, 15:00 Uhr 1. FC Monheim FC Monheim VfL Jüchen-Garzweiler VfL Jüchen 1 2 Abpfiff Turbulente Halbzeit für Demir Denn bereits in der vierten Minute brachte Talha Demir die Hausherren in Führung. Allerdings schwächte der Torschütze sein Team auch, musste er nach wiederholtem Foulspiel doch noch vor der Halbzeitpause mit der Ampelkarte vom Platz. „Das war so was wie der Knackpunkt“, befand Klinger, dessen Team nach gut einer Stunde endgültig am Drücker war. Zwar schickte der Schiedsrichter in der Schlussphase auch den Jüchener Vincent Zajaczkowski mit „Gelb-Rot“ vom Feld (75.), „obwohl er in dieser Szene klar den Ball spielt“ (Klinger), doch nur vier Minuten später glich der eingewechselte Co-Trainer Benni Schütz aus.

Auch der Gastgeber traf noch die Latte des von wie Schütz auch schon für Monheim tätigen Björn Nowicki gehüteten Tores, doch den 2:1-Siegtreffer des nach gut einer Stunde für Tim Hintzen gekommenen Yuta Inoue in der 90. Minute fand Klinger glücklich, „ein Unentschieden wäre vielleicht das gerechtere Ergebnis gewesen, aber nicht unverdient.“ Der späte Schuss ins Glück bestätigte ihn ohnehin nur in seiner Meinung: „Wir sind einfach Mentalitätsmonster!“ Komplimente des Trainers