„Die Meisterschaft zu feiern ist einfach spitze“

Die Ausgangslage vor dem Anpfiff war eindeutig. Landolfshausen/Seulingen hatte die Möglichkeit, die Meisterschaft mit einem Heimsieg aus eigener Kraft perfekt zu machen. „Wir hatten Matchball Nummer eins in eigener Hand, zu Hause im Heimspiel gegen Rotenberg die Meisterschaft klarzumachen, und so sind wir das Spiel auch angegangen.“

Diese Zielsetzung spiegelte sich früh im Spielverlauf wider. Bereits in der sechsten Minute brachte Jona Lippenat die Gastgeber in Führung und sorgte damit für einen Start nach Maß. Der Tabellenführer übernahm die Kontrolle und ließ den Gästen kaum Möglichkeiten, selbst Akzente zu setzen.

Aus Sicht von Endrik Heberling war vor allem die Herangehensweise seiner Mannschaft entscheidend: „Wir hatten eine sehr gute Ernsthaftigkeit im Spiel.“

Bis zur Pause baute Landolfshausen/Seulingen die Führung weiter aus. In der 41. Minute erhöhte Jannik Meck auf 2:0 und verschaffte seiner Mannschaft damit eine komfortable Ausgangslage für die zweite Halbzeit.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielbild wenig. Die Gastgeber blieben die spielbestimmende Mannschaft und erhöhten bereits früh im zweiten Durchgang. Hendrik Ziegner traf in der 53. Minute zum 3:0 und sorgte damit frühzeitig für eine Vorentscheidung. Gleichzeitig blieb die Defensive stabil. „Wir haben gegen den Ball über 90 Minuten nichts zugelassen.“

Trotz der klaren Führung ergaben sich für den Tabellenführer weitere Möglichkeiten. Die Gastgeber blieben offensiv aktiv und hätten das Ergebnis aus Sicht ihres Trainers noch höher gestalten können. „Wir haben selbst noch viele Torchancen liegen lassen, aber dennoch wollen wir uns mit einem 4:0-Heimsieg nicht beschweren.“

Den Schlusspunkt setzte schließlich ein Eigentor in der 81. Minute. Nach einer Aktion von Landolfshausen/Seulingen traf Julius Hose ins eigene Tor zum 4:0-Endstand.

Bei nun 69 Punkten ist der Vorsprung auf die Konkurrenz nicht mehr einzuholen. Die Mannschaft krönt damit eine Saison, in der sie das mit Abstand konstanteste Team der Liga waren, mit 22 Siegen aus 27 Spielen ist die Heberling-Elf das Maß aller Dinge.

Dass die Entscheidung ausgerechnet vor eigenem Publikum fiel, hatte für Heberling dabei einen besonderen Stellenwert: „Die Meisterschaft zu feiern ist einfach spitze. Wir sind natürlich überglücklich, gleich den ersten Matchball verwandelt zu haben, auch auf dem heimischen Platz mit den eigenen Zuschauern feiern zu können. Das ist viel wert, anstatt irgendwo auswärts oder vielleicht unter der Woche auf dem Sofa Meister zu werden.“

Zum Abschluss richtete sich der Blick weniger auf das Ergebnis als auf den Moment selbst:„Es war ein sehr gelungener Abend für uns und wir sind natürlich überglücklich, so früh die Meisterschaft fix machen zu können.“

Der TSV Landolfshausen/Seulingen spielt nächstes Jahr in der Landesliga Braunschweig!